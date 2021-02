W. Brytania: Wiceszefowa MSZ zapewnia o solidarności i wsparciu dla białoruskiej opozycji

Wielka Brytania solidaryzuje się z mieszkańcami Białorusi, którzy działają na rzecz demokracji w swym kraju i nadal będzie im udzielać pomocy, której potrzebują - oświadczyła w niedzielę brytyjska wiceminister spraw zagranicznych Wendy Morton.

W opublikowanym na Twitterze nagraniu wideo Morton przypomniała, że sześć miesięcy temu na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie, które nie były transparentne, wolne ani uczciwe. Tamte wybory, jak mówiła, były dalekie od międzynarodowych standardów, których naród białoruski miał prawo oczekiwać.

"Od tamtej niedzieli w sierpniu, tydzień w tydzień setki tysięcy osób idzie w pokojowych marszach, żeby zaprotestować przeciwko wynikowi wyborów. Wszystkim o co proszą jest to, by ich głos był słyszany, a ich wybór - wzięty pod uwagę. Zamiast tego spotykają ich nękanie i przemoc, zatrzymania i prześladowanie" - mówiła Morton. Przypomniała, że setki osób pozostają w więzieniach z powodu politycznie motywowanych zarzutów, wielu przeciwników Alaksandra Łukaszenki zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju z powodu wyrażania swoich poglądów, a ci, którzy odmówili wyjazdu, są teraz w więzieniach.

"W sześć miesięcy później chcę wyrazić solidarność Wielkiej Brytanii z tymi wszystkimi, którzy nadal działają na rzecz bardziej demokratycznej przyszłości dla Białorusi. Wasza odwaga i determinacja jest inspiracją. (...) Będziemy nadal wspierać społeczeństwo obywatelskie i niezależne media na Białorusi. Będziemy im dostarczać pomocy, której potrzebują, by pracować efektywnie. I będziemy mówić na temat Białorusi" - zapewniła wiceszefowa brytyjskiej dyplomacji.

"Chcę również wykorzystać okazję, żeby jeszcze raz zwrócić się do białoruskiego reżimu: zatrzymajcie przemoc przeciw pokojowym demonstrantom, uwolnijcie tych, których zatrzymaliście. To jest czas na konstruktywny dialog z opozycją. To czas, aby naród białoruski wybrał swoją przyszłość" - zaapelowała Morton.

W niedzielę z inicjatywy liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, kontrkandydatki Łukaszenki w sierpniowych wyborach, odbywa się dzień solidarności z Białorusią.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński