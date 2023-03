W. Brytania: Wizyta króla Karola III w Niemczech odbędzie się zgodnie z planem

Wizyta króla Wielkiej Brytanii Karola III odbędzie się zgodnie z planem - przekazało w piątek agencji Reutera źródło w Pałacu Buckingham po tym, jak podróż króla do Francji została przełożona.

Wcześniej w piątek Pałac Elizejski poinformował, że Karol III nie przybędzie do Paryża w niedzielę z powodu trwających we Francji gwałtownych protestów przeciwko reformie emerytalnej. Miała to być jego pierwsza państwowa wizyta zagraniczna po objęciu brytyjskiego tronu.

Karol III wraz z małżonką Camillą miał przebywać we Francji do środy, skąd następnie miał udać się do Niemiec i zakończyć podróż zagraniczną 31 marca. Jak przekazało źródło w Pałacu Buckingham wizyta w Niemczech nie została przełożona.

Wedle wcześniejszych informacji BBC, w planie podróży do Niemiec jest wystąpienie Karola III w Bundestagu. Będzie to pierwszy raz, gdy przed niemieckim parlamentem przemówi brytyjski monarcha.

Oficjalne wizyty króla są ustalane za radą brytyjskiego rządu, a pierwsze podróże monarchy będą postrzegane jako próba zacieśnienia współpracy z europejskimi sąsiadami - oceniało na początku marca BBC.