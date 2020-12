W.Brytania: Wojsko może pomóc w transporcie szczepionki w razie braku umowy z UE

Brytyjskie wojsko może zostać użyte do pomocy przy sprowadzaniu do kraju szczepionki przeciw koronawirusowi, gdyby wskutek braku umowy z Unią Europejską pojawiły się kłopoty z dostawami - zapowiedział w poniedziałek wiceszef MSZ James Cleverly.

Dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii szczepionka firm Pfizer i BioNTech jest produkowana w Belgii. W miniony czwartek pierwsza partia z zamówionych przez brytyjski rząd 40 milionów dawek dotarła do Wielkiej Brytanii ciężarówkami przez tunel pod kanałem La Manche. Ponieważ jednak szczepionka wymaga przechowywania w temperaturze -70 stopni Celsjusza, jej transport jest skomplikowaną logistycznie operacją. Korki do punktów odprawy celnej, które są bardzo prawdopodobne po nowym roku w przypadku braku umowy handlowej między Wielką Brytanią a UE, jeszcze skomplikowałyby tę operację.

Cleverly w rozmowach ze stacjami BBC i Sky News potwierdził, że możliwe jest użycie samolotów wojskowych do transportu szczepionki z Belgii, a także użycie sił zbrojnych do pomocy przy jej dystrybucji.

"Mamy szeroko zakrojone plany, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw tej szczepionki. Jak można sobie wyobrazić, jest to absolutnie priorytetowy produkt i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że dostarczymy tę szczepionkę do Wielkiej Brytanii. Przyjrzeliśmy się możliwości wykorzystania lotów niekomercyjnych, są ustalenia dotyczące granic" - wyjaśniał Cleverly w Sky News.

Wyraził też przekonanie, że nawet jeśli rozmowy o umowie handlowej z UE zakończą się bez powodzenia i w nieprzyjaznej atmosferze, UE nie będzie utrudniać transportu szczepionek. "Chodzi o życie ludzi. Nie mam wątpliwości, że UE pomoże nam ułatwić ich przewóz, a mamy własne, niezależne plany transportowe, aby zapewnić dostawy szczepionek" - dodał.

W zeszłym tygodniu brytyjska agencja ds. regulacji leków MHRA dopuściła do użycia szczepionkę przeciw Covid-19 opracowaną przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę BioNTech. Wielka Brytania stała się pierwszym państwem świata, które zatwierdziło tę szczepionkę i we wtorek jako pierwsza rozpocznie szczepienia. Brytyjski rząd zawarł umowę na zakup 40 milionów dawek tego preparatu, co biorąc pod uwagę, że konieczne są dwie dawki, wystarczy dla 20 mln osób. Jednak zdecydowana większość tego zamówienia zrealizowana zostanie po nowym roku.

Jak się uważa, ostatecznym terminem na zawarcie porozumienia jest rozpoczynający się w czwartek szczyt UE. Jeśli porozumienie nie zostanie ratyfikowane przed 31 grudnia 2020 roku, kiedy skończy się okres przejściowy po brexicie, od przyszłego roku handel między Wielką Brytanią a UE będzie odbywał się na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), czyli będą mogły być stosowane cła, kwoty ilościowe i inne bariery.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński