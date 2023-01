W. Brytania: Wyrywkowe testy na obecność Covid-19 dla osób przylatujących z Chin

Od niedzieli pasażerowie bezpośrednich lotów z Chin kontynentalnych do Wielkiej Brytanii są poddawani wyrywkowym testom na obecność Covid-19, a wszystkie pozytywne próbki będą wysyłane do sekwencjonowania w celu wykrycia ewentualnych nowych wariantów wirusa.

"To jeszcze bardziej zwiększy zdolność Wielkiej Brytanii do identyfikowania wszelkich nowych wariantów, które mogą krążyć w Chinach i mogłyby uniknąć odpowiedzi immunologicznej osób już zaszczepionych, bądź wykazują potencjał, aby skutecznie prześcignąć inne warianty i rozprzestrzenić się na skalę międzynarodową" - wyjaśniła w oświadczeniu Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA).

W praktyce testy przylatujących pasażerów odbywać się będą tylko na londyńskim lotnisku Heathrow, gdyż jest ono obecnie jedynym w Wielkiej Brytanii portem lotniczym obsługującym bezpośrednie loty z Chin. Już od minionego czwartku wszyscy przylatujący bezpośrednio z Chin do Wielkiej Brytanii proszeni są o wykonanie przed wylotem testu na obecność Covid-19.

Działania te są związane z odejściem przez władze Chin od restrykcyjnej polityki "zero covid" i poluzowaniem od niedzieli zasad podróżowania do i z tego kraju. W efekcie oczekuje się, że niewielka przez ostatnie trzy lata liczba przyjeżdżających z Chin znacząco wzrośnie. To z kolei może powodować przywiezienie przez nich ewentualnych nowych odmian Covid-19 - zwłaszcza że ubocznym skutkiem polityki "zero covid" jest niska odporność tamtejszej populacji, co sprzyja mutacjom wirusa.