W. Brytania: Z możliwości przyjazdu może skorzystać ok. 300 tys. mieszkańców Hongkongu

Ok. 300 tys. osób wyjedzie z Hongkongu do Wielkiej Brytanii, korzystając z nowej ścieżki wizowej, która zostanie otwarta w niedzielę - szacują brytyjskie władze. Umożliwienie imigracji jest odpowiedzią Londynu na łamanie przez Pekin zobowiązań w stosunku do Hongkongu.

Wnioski o taką wizę mogą składać tylko posiadacze brytyjskich paszportów zamorskich - BN(O) - i osoby pozostające na ich utrzymaniu. Status ten został stworzony w 1985 roku tylko dla mieszkańców Hongkongu, którzy urodzili się przed przekazaniem Hongkongu Chinom, czyli przed 30 czerwca 1997 roku włącznie i którzy w wyznaczonym terminie wystąpili o jego przyznanie.

Do wystąpienia o wizę uprawnionych jest 2,9 mln mieszkańców Hongkongu i ok. 2,3 mln osób pozostających na ich utrzymaniu, ale brytyjski rząd spodziewa się, że w ciągu pierwszych pięciu lat skorzysta z tego ok. 300 tys. ludzi.

"Jestem niezmiernie dumny, że wprowadziliśmy tę nową ścieżkę dla hongkońskich BN(O), aby mogli żyć, pracować i uczynić nasz kraj swoim domem. W ten sposób uhonorowaliśmy nasze głębokie więzy historii i przyjaźni z mieszkańcami Hongkongu, a także stanęliśmy w obronie wolności i autonomii - wartości, które zarówno Wielka Brytania, jak i Hongkong cenią" - oświadczył w piątek brytyjski premier Boris Johnson.

Rząd Wielkiej Brytanii złożył taką ofertę mieszkańcom Hongkongu w związku z naruszaniem przez władze ChRL zobowiązań, zgodnie z którymi przez 50 lat po przejęciu przez nie zwierzchnictwa nad byłą brytyjską kolonią, miała ona zachować szeroki zakres autonomii. W szczególności za złamanie postanowień Londyn uznaje ustawę o bezpieczeństwie narodowym, która została narzucona Hongkongowi przez Pekin w połowie 2020 roku.

Od niedzieli posiadacze brytyjskich paszportów zamorskich będą mogli składać wnioski o wizy, a od 23 lutego ci z nich, którzy mają paszporty biometryczne, będą mogli to robić przy pomocy aplikacji na smartfony. Osoby, które otrzymają wizę, po pięciu latach będą mogły się ubiegać o prawo do stałego pobytu, a po kolejnych 12 miesiącach - o brytyjskie obywatelstwo. Pięcioletnia wiza będzie kosztować 250 funtów, a 30-miesięczna - 180 funtów, ale do tego dochodzi jeszcze obowiązująca imigrantów opłata za korzystanie ze służby zdrowia w wysokości do 624 funtów rocznie.

W piątek chińskie MSZ poinformowało, że nie będzie już uznawać brytyjskich paszportów zamorskich jako dokumentu podróży, ale nie jest jeszcze jasne, co w praktyce będzie to oznaczać. Mieszkańcy Hongkongu używają hongkońskich paszportów lub dowodów osobistych, aby opuścić terytorium regionu. Aby wjechać do Chin kontynentalnych, muszą posługiwać się dokumentem wydawanym przez chińskie służby imigracyjne, chyba że używają paszportu zagranicznego i ubiegają się o wizę na wjazd jako obcokrajowcy. Jedynym przypadkiem, w którym mogą oni użyć brytyjskiego paszportu zamorskiego jest przyjazd do Wielkiej Brytanii lub innego kraju, który uznaje ten dokument.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński