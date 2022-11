W. Brytania: Z okazji 74. urodzin Karol III został strażnikiem parku w Windsorze

Brytyjski król Karol III w poniedziałek skończył 74 lata. Swoje pierwsze urodziny po objęciu tronu we wrześniu spędził prywatnie, choć przy tej okazji oficjalnie ogłoszono, że przejął funkcję strażnika Wielkiego Parku Windsorskiego.

Urodziny króla uczczono jedynie dwiema seriami salutów armatnich - jedną w Green Parku, drugą przed twierdzą Tower of London, piosenką "Happy Birthday" odegraną przez orkiestrę wojskową podczas ceremonii zmiany warty przed Pałacem Buckingham oraz publikacją urodzinowej fotografii Karola III.

Na zdjęciu król stoi oparty o kilkusetletni dąb rosnący w Wielkim Parku Windsorskim, co jest nawiązaniem do jego zaangażowania w sprawy ochrony środowiska, a także ma związek z tym, że, jak oficjalnie poinformowano, Karol III przejął rolę strażnika parku. Rolę tę, ustanowioną w 1559 r., pełni zazwyczaj monarcha lub któryś z członków rodziny królewskiej. Poprzednio, do swojej śmierci w kwietniu zeszłego roku, sprawował ją ojciec obecnego króla, książę Filip.

Jak wskazują w poniedziałek brytyjskie media, Pałac Buckingham nie potwierdził jeszcze, czy Karol III, tak jak jego poprzednicy, również będzie obchodził oficjalne urodziny w czerwcu.

Oficjalne świętowanie urodziny monarchy w innym dniu niż faktyczna data jego przyjścia na świat jest spowodowane tym, że czerwiec daje znacznie większą szansę na ładną pogodę. Głównym punktem obchodów oficjalnych urodzin jest Trooping the Colour - uroczysty przegląd wojsk wraz paradą ulicami Londynu.