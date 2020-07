W.Brytania: Z powodu epidemii tegoroczne konferencje partyjne odbędą się online

Z powodu koronawirusa wszystkie trzy główne brytyjskie partie polityczne w tym roku zorganizują doroczne konferencje programowe w wersji wirtualnej. We wtorek jako ostatnia decyzję taką ogłosiła rządząca Partia Konserwatywna.

Konferencja konserwatystów miała się odbyć w dniach 4-7 października w Birmingham, ale przewodnicząca partii Amanda Milling poinformowała, że z powodu sytuacji epidemicznej musi zostać przeniesiona do internetu.

Jak napisała w oświadczeniu, choć wiele osób będzie rozczarowanych tym, że nie będzie mogło fizycznie uczestniczyć w konferencji, która jest głównym punktem kalendarza politycznego, bezpieczeństwo biorących w niej udział jest priorytetem. Wyraziła też nadzieję, że być może uda się zorganizować niektóre wydarzenia z fizyczną obecnością delegatów, ale decyzja w tej sprawie zapadnie w późniejszym terminie. Program konferencji konserwatyści mają przedstawić na początku września.

Opozycyjna Partia Pracy już w połowie maja ogłosiła odwołanie swojej konferencji, która miała się odbyć w Liverpoolu od 19 do 23 września, i zastąpienie jej wydarzeniami w wersji online, a zaraz po nich to samo ogłosiła trzecia co do wielkości spośród ogólnokrajowych partii, czyli Liberalni Demokraci. Ich konferencja planowana była w Brighton w dniach 26-29 września.

Odbywające się jesienią, w czasie przerwy parlamentarnej, konferencje partyjne są - o ile w danym roku nie ma wyborów - najważniejszym wydarzeniem politycznego kalendarza w Wielkiej Brytanii.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński