W. Brytania: Z powodu koronawirusa odwołano salut urodzinowy dla królowej

Brytyjska królowa Elżbieta II zdecydowała o odwołaniu tradycyjnego salutu armatniego z okazji przypadających we wtorek jej 94. urodzin i nie będzie ich celebrowała w żaden sposób - poinformował w sobotę Pałac Buckingham.

Jak wyjaśniono, królowa uznała, że publiczne świętowanie urodzin w sytuacji, gdy kraj zmaga się z epidemią koronawirusa, byłoby niestosowne.

Według brytyjskich mediów, będzie to pierwszy przypadek w ciągu 68-letnich rządów Elżbiety II, by jej urodziny nie były uczczone salutem armatnim, który zwykle ma miejsce w Hyde Parku oraz w twierdzy Tower of London.

Już pod koniec marca zdecydowano o odwołaniu czerwcowej uroczystej parady wojskowej z okazji urodzin królowej, Trooping the Colour. Królowa Elżbieta II obchodzi urodziny 21 kwietnia, ale oficjalnie są one obchodzone - podobne jak to miało miejsce w przypadku jej poprzedników - w drugą sobotę czerwca.

W ostatnich dniach Elżbieta II dwukrotnie zwróciła się do narodu w związku z trwającą sytuacją. W niedzielę 5 kwietnia wygłosiła specjalne przemówienie telewizyjne - zaledwie piąte takie w ciągu jej panowania - w którym zapewniła, że kraj przetrwa tę epidemię i powrócą lepsze dni. Tydzień temu, w przesłaniu z okazji Wielkanocy, podkreśliła, że pomimo iż tym roku wiele osób spędza ją bez rodzin i przyjaciół, te święta nadal dają nadzieję. W obu wystąpieniach przypomniała o konieczności pozostawania w domach i podziękowała pracownikom służby zdrowa oraz wszystkim wykonującym niezbędne zajęcia.

W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło dotychczas ponad 14,5 tys. osób. W czwartek rząd zdecydował o przedłużeniu ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii o kolejne trzy tygodnie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński