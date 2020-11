W. Brytania: Zaaprobowano budowę tunelu koło kamiennego kręgu Stonehenge

Brytyjskie ministerstwo transportu zaaprobowało w czwartek budzący duże kontrowersje projekt budowy liczącego 3,2 km długości tunelu drogowego w pobliżu słynnego kamiennego kręgu Stonehenge w południowej Anglii.

Stonehenge, jeden z najsłynniejszych prehistorycznych zabytków na świecie, składa się z wałów ziemnych otaczających duży zespół stojących kamieni. Krąg, którego powstanie szacowane jest na okres od ok. 3000 do 2000 r. p.n.e., ma w Wielkiej Brytanii chroniony status od 1882 r., zaś od 1986 r. znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jak przekonuje ministerstwo transportu, przechodząca koło Stonehenge droga A303 została zaprojektowana z założeniem ruchu dwukrotnie mniejszego niż jest obecnie. Budowę tunelu popiera English Heritage, organizacja zajmująca się ochroną obiektów uznanych za dziedzictwo narodowe Anglii, w której gestii jest m.in. Stonehenge. Wskazuje ona, że obecnie A303 przecina obszar obiektu, zatem tunel przywróci pradawny krajobraz wokół niego i usunie odgłosy ruchu drogowego z jego otoczenia.

Jednak część archeologów, obrońców środowiska, jak również okolicznych mieszkańców sprzeciwia się temu projektowi, argumentując, że budowa w zbyt bliskiej okolicy Stonehenge zniszczy jego archeologiczne otoczenie. Przekonują oni, że projektowany tunel jest zbyt krótki, i jeśli ma już być zbudowany, to powinien liczyć co najmniej 4,5 km.

Prace przygotowawcze mają się rozpocząć wiosną przyszłego roku, a przewidziana na pięć lat faza budowy ma się rozpocząć do 2023 roku. Highways England, rządowa spółka odpowiedzialna za utrzymanie głównych dróg w Anglii, szacuje, że koszt całego przedsięwzięcia wyniesie od 1,5 do 2,4 mld funtów, ale obecnie pracuje przy założeniu, iż będzie to 1,7 mld funtów. Niezależnie od ostatecznej sumy byłaby to największa inwestycja w angielskie drogi od dziesięcioleci. Jak dodaje Highways England, teraz zaczyna się sześciotygodniowy okres, w którym decyzja o budowie może zostać zaskarżona do sądu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński