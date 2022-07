W. Brytania: Zaczyna się międzynarodowa konferencja na rzecz wolności religii

We wtorek w Londynie rozpoczyna się dwudniowa Międzynarodowa Ministerialna Konferencja na rzecz Wolności Religii lub Przekonań, mająca na celu obronę prawa do swobód praktykowania religii, które w wielu miejscach na świecie jest naruszane.

To czwarta edycja konferencji, której inicjatorem był sekretarz stanu w administracji ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa, Mike Pompeo. Pierwsze dwie odbyły się w Stanach Zjednoczonych, zaś trzecia, która z powodu pandemii Covid-19 miała formę zdalną, zorganizowana została w 2020 r. przez Polskę.

"Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ stanowi, że +każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania+. Mówiąc prosto, wolność religii lub przekonań jest prawem każdego, wszędzie. Jednak w praktyce zbyt wielu ludzi na całym świecie nie jest w stanie wybrać swojej religii lub przekonań, sposobu ich praktykowania, ani zmienić tych przekonań, jeśli tego chcą. Ważne jest, aby społeczność międzynarodowa zjednoczyła się i zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby zabezpieczyć to prawo" - oświadczył przed rozpoczęciem konferencji brytyjski wiceminister spraw zagranicznych Tariq Ahmad.

W konferencji, którą otworzy szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss, weźmie udział ponad 600 delegatów ze 100 krajów i organizacji z całego świata, w tym przywódcy religijni, delegacje rządowe i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Będą oni zastanawiać się, w jaki sposób skutecznie poprawić globalne wysiłki na rzecz wolności religii lub przekonań dla wszystkich, w tym jak zapobiegać naruszeniom i nadużyciom oraz jak chronić i propagować wolność religii lub przekonań.

Jak oświadczył brytyjski rząd, promowanie wolności religii lub przekonań jest od dawna jednym z priorytetów Wielkiej Brytanii w zakresie praw człowieka i pozostaje on głęboko zaniepokojony surowością i skalą naruszeń i nadużyć wolności religii i przekonań, które maja miejsce w wielu częściach świata. Przypomniał, że podczas brytyjskiej prezydencji w grupie G7 w 2021 r. po raz pierwszy w deklaracji końcowej ze szczytu znalazła się wzmianka o zaniepokojeniu naruszeniami prawa do wolności religii lub przekonań.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński