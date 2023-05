W. Brytania: Zagraniczni studenci nie będą mogli już ściągać członków rodzin

Zagraniczni studenci przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii od stycznia przyszłego roku nie będą już mogli ściągać do tego kraju pozostających na utrzymaniu członków rodzin - ogłosiła we wtorek minister spraw wewnętrznych Suella Braverman.

Wzrost liczby wiz wydawanych osobom pozostającym na utrzymaniu zagranicznych studentów w istotnym stopniu przyczynił się do rekordowych poziomów legalnej imigracji do Wielkiej Brytanii. W 2022 r. wydano 486 tys. wiz studenckich, co oznacza wzrost o 80 proc. w porównaniu z 2019 r., ale w tym samym czasie liczba wiz wydanych osobom pozostającym na utrzymaniu studentów zwiększyła się z 16 tys. do prawie 136 tys., czyli 8,5-krotnie.

Obecnie pozostających na utrzymaniu członków rodzin mogą sprowadzać nawet studenci przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii na jeden rok akademicki, co - podobnie jak możliwość łatwego zmieniania jeszcze przed ukończeniem studiów wizy studenckiej na uprawniającą do podjęcia pracy prowadzi do wielu nadużyć. Dziennik "Financial Times", który przed dwoma tygodniami pisał o planach zniesienia możliwości ściągania przez zagranicznych studentów osób pozostających na utrzymaniu, wskazywał, że celują w tym zwłaszcza studenci z Indii i Nigerii.

Zgodnie ze zmianami ogłoszonymi przez Braverman, do sprowadzania członków rodzin będą uprawnieni wyłącznie studenci tych studiów doktoranckich, które są obecnie oznaczone jako programy badawcze i zniesiona zostanie możliwość zmiany typu wiz przez studentów zagranicznych.

Szefowa MSW przyznała, że ostatnie dane imigracyjne wykazały "nieoczekiwany wzrost" liczby osób pozostających na utrzymaniu przybywających do Wielkiej Brytanii wraz ze studentami zagranicznymi. Podkreśliła, że chociaż rządowa strategia dotycząca edukacji międzynarodowej "odgrywa ważną rolę we wspieraniu gospodarki", to "nie powinna odbywać się kosztem naszego zobowiązania wobec społeczeństwa do obniżenia ogólnej migracji".

W czwartek brytyjski urząd statystyczny ONS opublikuje dane o migracji w roku 2022, które jak się oczekuje, oznaczać będą kolejny absolutny rekord w saldzie migracji netto. Według prognoz, może ono wynieść nawet 700 tys. osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński