W. Brytania: Zainaugurowano obchody 70-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej

Obchody jubileuszu 70-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS) zainaugurowano w ambasadzie RP w Londynie. Od 1953 r. organizacja wspiera nauczanie języka polskiego i kultury polskiej wśród dzieci mieszkających w Wielkiej Brytanii.

"Dzisiejszy jubileusz stanowi podsumowanie siedemdziesięciu lat nieprzerwanych starań i zabiegów, ciężkiej codziennej pracy pokoleń nauczycieli, których celem było zachowanie nauczania języka w Wielkiej Brytanii utrzymanie polskiej tradycji oraz kultury. Dzięki konsekwencji i ofiarnej pracy państwa organizacji ten cel został osiągnięty" - powiedział ambasador RP w Wielkiej Brytanii prof. Piotr Wilczek.

"Inaugurując dziś 70 lat istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej przede wszystkim wspominamy tych, którzy w 1953 r organizację zakładali: żołnierzy, nauczycieli, księży, tułaczy - wszystkich tych, którzy po zawierusze II wojny światowej nie mogli wrócić do Ojczyzny, choć nosili ją w sercu. Wiedzieli, że jedynym sposobem na utrzymanie polskości jest edukacja dzieci" - mówiła prezes PMS Elżbieta Barrass. Podkreśliła, że działalność Macierzy opiera się na pracy społecznej, bezinteresownym działaniu oddanych ludzi, którym leży na sercu sprawa oświaty i tożsamości narodowej.

Gościem honorowym uroczystości była ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders, której ojciec, gen. Władysław Anders był jednym z inicjatorów utworzenia w 1953 r. Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii i pierwszym przewodniczącym Rady PMS. Wspomniała, jak sama chodziła do polskiej szkoły sobotniej w Willesden Green w Londynie, do której - co było nieco peszące dla nauczycieli - osobiście odprowadzał ją jej ojciec.

W odczytanym liście Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda napisała, że "na przestrzeni tych siedmiu dekad Polska Macierz Szkolna stała się jedną z najważniejszych organizacji oświatowych na emigracji". Podkreśliła, że nauczyciele z polskich szkół sobotnich mają "ogromne zasługi w zachęcaniu do zdobywania wiedzy przez młodych ludzi, do rozwijania ich talentów i umiejętności, dzięki którym z pewnością łatwiej znajdą swoje miejsce w szybko zmieniającym się świecie".

Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, który jest odpowiedzialny za kontakty z Polonią, w nagranym przesłaniu podziękował za pasję, wytrwałość i zaangażowanie nauczycieli, dzięki którym rozwija się polskie szkolnictwo społeczne w Wielkiej Brytanii. "Pamiętajmy, że język jest najważniejszym nośnikiem kultury, zwyczajów oraz historii. Mam pełną świadomość roli oraz dokonań, których państwo jako organizacja jesteście twórcami" - powiedział.

Przemówienia wygłosili także posłowie z Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP: Tomasz Kostuś, Andrzej Kryj i Joanna Fabisiak, zaś poprzednia prezes PMS Aleksandra Podhorecka, która pełniła tę funkcję aż 52 lata, przybliżyła historię organizacji. Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczenia przyznane Polskiej Macierzy Szkolnej - Medal "Pro Patria" i Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz odznaczenie od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i dyplom od ministra edukacji i nauki, zaś 11 nauczycieli z polskich szkół sobotnich otrzymało medale Komisji Edukacji Narodowej. Wydarzenie uświetniły występy dwóch uczennic polskich szkół sobotnich Alicji Rzepińskiej i Melanii Mason oraz zespołu Blue Café.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński