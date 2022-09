W. Brytania: Zakończyło się wystawienie na widok publiczny trumny z ciałem Elżbiety II

Zakończyło się wystawienie na widok publiczny trumny z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w poniedziałek o godz. 6.30 londyńskiego czasu (godz. 7.30 w Polsce) zamknięto wejście do Westminster Hall, gdzie trumna pozostawała od środowego popołudnia.

W czasie tych ponad czterech dni setki tysięcy osób przeszły w milczeniu koło trumny, aby oddać hołd zmarłej monarchini. W większości przypadków, aby wejść do Westminster Hall, musieli oni czekać w kolejce kilkanaście godzin. Około północy z niedzieli na poniedziałek zamknięto możliwość dołączania do kolejki przez nowe osoby, aby uniknąć sytuacji, w której nie zdążyłyby wejść do środka przed zamknięciem Westminster Hall.

Po wystawieniu w środę trumny na widok publiczny szacowano, że hołd w ten sposób będzie chciało oddać królowej nawet 750 tys. osób, ale dotychczas nie podano żadnych liczb, ile osób faktycznie przeszło przez Westminster Hall.

Za nieco ponad cztery godziny trumna zostanie przewieziona do Opactwa Westminsterskiego, gdzie odbędzie się nabożeństwo żałobne.