W. Brytania: Zakończyły się główne obchody Platynowego Jubileuszu królowej

Jubileuszowa parada w centrum Londynu zakończyła w niedzielę po południu główne obchody 70-lecia panowania Elżbiety II. Na finał królowa wraz siedmioma innymi członkami rodziny pozdrowiła z balkonu Pałacu Buckingham tysiące zgromadzonych przed nim widzów.

Parada przeszła trzykilometrową trasą spod Pałacu Westminsterskiego przez rządową ulicę Whitehall, reprezentacyjną aleję The Mall do Pałacu Buckingham. Składała się z czterech części - pierwszą był przemarsz ceremonialnych oddziałów wojska, druga opowiadała o zmianach w modzie, muzyce, stylu życia, które zaszły w ciągu 70-lecia panowania królowej, trzecia była poświęcona życiu monarchini i jej zainteresowaniom, zaś czwartą - już na scenie przed Pałacem Buckingham - był koncert Eda Sheerana i wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.

Główną atrakcją samej parady był przejazd złotej karety z 1762 r., w której Elżbieta II jechała w 1953 r. na swoją koronację i która poprzednio przejechała ulicami Londynu w 2002 r. - z okazji 50-lecia panowania. Ale entuzjazm dziesiątków tysięcy widzów zgromadzonych wzdłuż trasy parady budziły też inne elementy, jak odkryte piętrowe londyńskie autobusy z poszczególnych dekad, z których pozdrawiali celebryci, pokazy mody z kolejnych dziesięcioleci, przejazd słynnych zabytkowych i współczesnych samochodów, w tym z serii filmów o Jamesie Bondzie, przejście kulturowych ikon Wielkiej Brytanii, takich jak miś Paddington czy świnka Peppa.

Największy entuzjazm wzbudziło jednak pojawienie się - spodziewane, choć do ostatniej chwili niepotwierdzone - królowej na balkonie Pałacu Buckingham. Był to dopiero czwarte pojawienie się 96-letniej monarchini, która od kilkunastu tygodni ma problem z poruszaniem się, w czasie czterodniowych obchodów Platynowego Jubileuszu. Pierwsze dwa razy miały miejsce w czwartek, również na balkonie jej londyńskiej rezydencji. Tym razem Elżbiecie II towarzyszyli jej najstarszy syn, książę Karol wraz z żoną, księżną Camillą oraz starszy syn Karola, książę William wraz z żoną, księżną Kate i trójką ich dzieci.

Wcześniej, przed rozpoczęciem parady, w całej Wielkiej Brytanii odbyło się ok. 85 tys. jubileuszowych lunchów, w których Brytyjczycy wspólnie świętowali na ulicach. Miało w nich wziąć udział nawet 10 mln osób.

Po zakończonych uroczystościach królowa w wydanym oświadczeniu napisała, że jest "pełna pokory i wzruszona" tym, że tak wiele osób wzięło udział w obchodach. "Jeśli chodzi o to, jak uczcić 70 lat bycia królową, nie ma żadnego przewodnika, którego można by się trzymać. To naprawdę pierwszy raz. Jestem jednak pełna pokory i głęboko wzruszona, że tak wiele osób wyszło na ulice, aby uczcić mój Platynowy Jubileusz. Choć nie mogłam osobiście uczestniczyć w każdym wydarzeniu, sercem byłam z Wami wszystkimi i nadal chcę służyć Wam najlepiej, jak potrafię, wspierana przez moją rodzinę" - napisała Elżbieta II.

