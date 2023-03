W. Brytania: Zakończyły się szkolenia ukraińskich załóg na czołgach Challenger 2

Ukraińskie załogi zakończyły szkolenia na przekazywanych przez Wielką Brytanię czołgach Challenger 2 i wróciły do kraju, aby kontynuować walkę z rosyjską inwazją - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Odbywające się na terenie Wielkiej Brytanii szkolenia zaczęły się wkrótce po tym, gdy w styczniu premier Rishi Sunak zapowiedział przekazanie Ukrainie 14 czołgów Challenger 2 wraz z amunicją i częściami zamiennymi. W ciągu kilku tygodni brytyjscy instruktorzy szkolili ukraińskie załogi w zakresie ich obsługi i walki z czołgami przeciwnika, co m.in. obejmowało rozpoznawanie i atakowanie celów.

"To naprawdę inspirujące być świadkiem determinacji ukraińskich żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie na brytyjskich czołgach Challenger 2 na brytyjskiej ziemi. Wracają do swojej ojczyzny lepiej wyposażeni, ale nie mniej narażeni na niebezpieczeństwo. Będziemy nadal stać przy nich i robić wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne" - oświadczył minister obrony Ben Wallace.

Z okazji zakończenia szkoleń brytyjskie ministerstwo obrony zamieściło na YouTube 30-minutowy film dokumentalny pokazujący ich przebieg zza kulis. Film jest dostępny pod adresem internetowym https://youtu.be/S9-Eghtai3s.

Wielka Brytania była pierwszym krajem, który ogłosił przekazanie Ukrainie czołgów zachodniej produkcji. Według zapowiedzi, powinny one dotrzeć do tego kraju wiosną.

Bartłomiej Niedziński