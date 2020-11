W. Brytania: Zapowiedziano spektakularne obchody 70-lecia panowania Elżbiety II

Spektakularne, czterodniowe obchody przypadającej w 2022 roku 70. rocznicy objęcia tronu przez królową Elżbietę II zapowiedział w czwartek brytyjski rząd. Jeszcze żaden brytyjski monarcha nie obchodził takiego jubileuszu.

"Platynowy jubileusz Jej Królewskiej Mości będzie prawdziwie historycznym momentem, który zasługuje na zapamiętanie. Z niecierpliwością czekamy na wyjątkowy, czterodniowy weekend jubileuszowy, podczas którego odbędzie się spektakularne, jedyne w swoim rodzaju widowisko, łączące to, co najlepsze w brytyjskim splendorze ceremonialnym, z najnowszą sztuką i technologią. Połączy on cały naród i Wspólnotę Narodów w stosownym hołdzie dla panowania Jej Królewskiej Mości" - oświadczył minister kultury Oliver Dowden.

Choć Elżbieta II wstąpiła na tron w 6 lutego 1952 r., w dniu śmierci jej ojca Jerzego VI, jubileuszowe uroczystości mają się odbyć na początku czerwca - jak to było w przypadku srebrnego jubileuszu w 1977 r., złotego w 2002 r. i diamentowego w 2012 r. Zresztą również w czerwcu - dokładnie 2 czerwca 1953 r. - miała miejsce koronacja 27-letniej wówczas Elżbiety II.

Z powodu obchodów dodatkowy dzień wolny od pracy (bank holiday) zostanie przesunięty z maja na czwartek 2 czerwca 2022 r., zaś następujący po nim piątek również będzie dniem wolnym, co wraz weekendem pozwoli na czterodniowe uroczystości - zapowiedział rząd. Jak podkreślono, uroczystości te będą odzwierciedleniem panowania królowej, najdłuższego z wszystkich brytyjskich monarchów, oraz wpływu, jaki wywarła ona na Wielką Brytanię i świat.

Zapowiedziano też ustanowienie jubileuszowego medalu, którym odznaczone zostaną osoby pracujące w służbach publicznych, w tym członkowie sił zbrojnych, służb ratunkowych i służby więziennej. Tradycja sięga czasów panowania królowej Wiktorii, kiedy to dla uczczenia 50. rocznicy jej panowania zaprojektowano oficjalny medal.

"Platynowy Jubileusz będzie dla królowej okazją do wyrażenia podziękowań za wsparcie i lojalność, jaką Jej Królewska Mość otrzymywała przez cały okres jej panowania. Królowa ma nadzieję, że jak najwięcej ludzi będzie miało okazję przyłączyć się do uroczystości" - oświadczyła rzeczniczka Pałacu Buckingham.

94-letnia Elżbieta II jest najdłużej panującym brytyjskim monarchą w historii oraz najstarszą i najdłużej sprawującą obecnie urząd głową państwa lub rządu na świecie.

Podczas epidemii koronawirusa monarchini wraz z mężem, księciem Filipem, większość czasu spędza na zamku w Windsorze, który z racji mniejszego personelu jest bezpieczniejszy niż Pałac Buckingham, a obowiązki wykonuje głównie zdalnie. Jednak połowie października po raz pierwszy od siedmiu miesięcy wzięła udział w oficjalnym wydarzeniu poza pałacami królewskimi. Wraz z wnukiem, księciem Williamem, odwiedziła wojskowe laboratorium DSTL w Porton Down pod Salisbury na południu Anglii, z kolei w zeszłym tygodniu podczas prywatnego nabożeństwa w Opactwie Westminsterskim oddała hołd żołnierzom poległym w czasie obu wojen światowych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński