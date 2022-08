W Brytania: Zatwierdzono szczepionkę zwalczającą jednocześnie dwa warianty koronawirusa

W Wielkiej Brytanii, jako pierwszym kraju na świecie, dopuszczono w poniedziałek do użycia szczepionkę, która jest wymierzona jednocześnie w pierwotny wariant koronawirusa, jak i w wariant Omikron.

Brytyjski Urząd Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA) poinformował, że produkt firmy Moderna, zawierający 25 mikrogramów szczepionki działającej przeciw pierwotnej wersji i 25 mikrogramów szczepionki stworzonej pod kątem wariantu Omikron, spełnia standardy w zakresie bezpieczeństwa, jakości i skuteczności.

Dwuwariantowa szczepionka będzie dostępna jesienią jako dawka przypominająca. O tym, kto będzie do niej uprawniony zdecyduje Wspólny Komitet ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI). Od września wszystkie osoby powyżej 50. roku życia oraz młodsze z grup podwyższonego ryzyka będą mogły skorzystać z jakiejś formy szczepień przypominających.

Używane podczas pandemii Covid-19 szczepionki zostały stworzone tak, aby nastawić organizm do walki z pierwotną formą wirusa, która pojawiła się w mieście Wuhan w Chinach pod koniec 2019 roku. Ale od tego czasu koronawirus znacznie zmutował, czego efektem jest szereg nowych wariantów, z których część jest bardziej odporna na szczepionki. Spowodowały one duże wzrosty przypadków na całym świecie.

Wyniki testów przeprowadzonych na 437 osobach wykazały, że u osób, którym podano nową wersję szczepionki jest poziom przeciwciał mogących unieszkodliwić pierwotny wariant Omikron (BA.1), jak i późniejsze jego podwarianty (BA.4 i BA.5), które powodują obecną falę zachorowań w Wielkiej Brytanii.

Firma Moderna zgłosiła dwuwariantową szczepionkę do zatwierdzenia również regulatorom w Unii Europejskiej, Australii i Kanadzie. Jak się oczekuje, UE dopuści ją do użytku do września.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński