W. Brytania: Zawaliła się trybuna podczas próby przed paradą wojskową - 5 osób rannych

Pięć osób odniosło obrażenia, z czego dwie stosunkowo poważne, gdy w sobotę podczas próby przed Trooping the Colour - doroczną paradą wojskową z okazji urodzin królowej Elżbiety II w Londynie - zawaliły się części dwóch trybun dla widzów.

Do wypadku doszło około godz. 11 miejscowego czasu (około godz. 12 w Polsce).

Jak poinformowało wojsko, najpierw przewróciła się jedna z trybun, a chwilę później, runęła część drugiej. Przyczyny wypadku są ustalane. Londyńskie pogotowie ratunkowe przekazało, że dwie osoby zostały od razu przewiezione do szpitala, a trzem udzielono pomocy na miejscu, choć jedna z tych trzech później też została hospitalizowana.

Trooping the Colour to uroczysta parada wojskowa wraz z przeglądem wojska, która odbywa się w centrum Londynu z okazji oficjalnych urodzin królowej. Zwykle przeprowadzana jest w drugą sobotę czerwca, ale w tym roku ją przesunięto na czwartek 2 czerwca, włączając ją do obchodów Platynowego Jubileuszu, czyli 70-lecia panowania Elżbiety II. W ceremonii zwykle bierze udział ok. 1400 żołnierzy, 200 koni i 400 członków orkiestr wojskowych, a obserwują ją tysiące widzów.