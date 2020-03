W. Brytania: Zawieszono uroczyste zmiany warty przed pałacami królewskimi

Tradycyjne ceremonie zmiany warty przed pałacami królewskimi w Londynie oraz na zamku w Windsorze, które przyciągają tysiące turystów, zostały zawieszone do odwołania z powodu epidemii koronawirusa - poinformował w piątek Pałac Buckingham,

Decyzja została podjęta w związku z zaleceniem rządu, aby powstrzymywać się od przemieszczania się oraz od kontaktów, które nie są niezbędne, co ma pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jak poinformowano, ceremonie zmiany warty przed Pałacem Buckingham, przed Pałacem św. Jakuba oraz zamkiem w Windsorze nie będą się odbywać do odwołania, a ich wznowienie nastąpi, kiedy sytuacja na to pozwoli.

W czwartek królowa 93-letnia Elżbieta II wraz z mężem, księciem Filipem, przeniosła się z Pałacu Buckingham na zamek w Windsorze oraz wystosowała przesłanie do narodu, w którym wezwała do wspólnego przezwyciężenia obecnej trudnej sytuacji.

"Wielu z nas będzie musiało znaleźć nowe sposoby pozostawania ze sobą w kontakcie i dbania o to, by bliscy byli bezpieczni. Jestem pewna, że sprostamy temu wyzwaniu. Możecie być pewni, że moja rodzina i ja jesteśmy gotowi do odegrania naszej roli" - napisała królowa.

Również w czwartek poinformowano o zamknięciu twierdzy Tower of London, która jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych brytyjskiej stolicy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński