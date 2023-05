W. Brytania: Zegarek ostatniego cesarza Chin sprzedany na aukcji za ponad 6 mln dolarów

Zegarek firmy Patek należący w przeszłości do ostatniego cesarza chińskiej dynastii Qing, Aisin-Gioro Puyi, został sprzedany na aukcji za 6,2 mln USD - poinformował portal Al-Dżazira.

Londyński dom aukcyjny Phillips przekazał, że nabywcą modelu Reference 96 Quantieme Lune jest azjatycki kolekcjoner mieszkający w Hongkongu, który brał udział w aukcji telefonicznie. Model ten został wyprodukowany w bardzo małej liczbie egzemplarzy. Ostatni cesarz podarował go swojemu rosyjskiemu tłumaczowi, gdy był więziony w Związku Radzieckim (w latach 1045-1950 - PAP). Obecnie znane są na świecie trzy egzemplarze tego typu czasomierza.

Cena zegarka przekroczyła zakładane szacunki - oczekiwano, że zostanie sprzedany za ok. 3 mln USD. Thomas Perazzi, szef działu zegarków w domu aukcyjnym Phillips powiedział, że był to najdrożej sprzedany cesarski zegarek w historii. Wcześniej zegarek, który należał do ostatniego cesarza Etiopii, Hajle Syllasje I (również firmy Patek) został sprzedany w 2017 roku za 2,9 mln dolarów. Natomiast zegarek marki Rolex, który należał do ostatniego cesarza Wietnamu, Bao Dai, sprzedano - również w 2017 roku - za 5 mln USD.

Urodzony w 1906 roku Puyi był ostatnim cesarzem chińskiej dynastii Qing, który rozpoczął panowanie w wieku dwóch lat i został zmuszony do abdykacji w 1912 roku. Od 1934 roku cesarz marionetkowego państwa Mandżukuo, a od 1945 roku więzień - najpierw radziecki, a potem chiński. Po uwolnieniu w 1959 roku został zwykłym obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej i pracował jako ogrodnik, a potem archiwista.