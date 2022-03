W. Brytania: Zełenski w Izbie Gmin: wszyscy walczymy za nasz kraj

Zwracam się do was jako obywatel, jako prezydent wielkiego kraju, który ma marzenia: wszyscy walczymy za nasz kraj - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski we wtorek przemawiając w brytyjskiej Izbie Gmin.

Zełenski porównał walkę, którą Ukraina prowadzi przeciw rosyjskiej napaści do walki, którą Wielka Brytania toczyła przeciwko Niemcom w czasie II wojny światowej.

Podziękował Wielkiej Brytanii, za udzielane wsparcie, ale wezwał do stworzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą.

Podkreślił, że w czasie rosyjskiej inwazji zginęło do tej pory 50 dzieci.

"To są dzieci, które mogły żyć. Ale (...) zabrali je nam" - powiedział Zełenski.