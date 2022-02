W. Brytania: Zeznania premiera Johnsona na temat imprez na Downing Street nie będą upublicznione

Zeznania brytyjskiego premiera Borisa Johnsona złożone w policyjnym dochodzeniu w sprawie imprez na Downing Street w czasie restrykcji covidowych nie zostaną upublicznione - poinformował w poniedziałek jego rzecznik.

Johnson jest jedną z ok. 50 osób, do których londyńska policja metropolitalna wysłała w zeszłym tygodniu kwestionariusz z pytaniami na temat ich udziału w 12 wydarzeniach objętych dochodzeniem. Jak wyjaśniła policja, adresaci są prawnie zobowiązani do odpowiedzi i mają na jego odesłanie siedem dni, ale samo otrzymanie kwestionariusza nie oznacza automatycznie, że dana osoba na pewno zostanie ukarana grzywną.

Zapytany w poniedziałek Johnson nie chciał ujawnić, czy wypełnił już kwestionariusz, mówiąc jedynie, że będzie miał więcej do powiedzenia, gdy policja zakończy dochodzenie. Jego rzecznik wyjaśnił, iż odpowiedzi przedstawione przez premiera nie zostaną ujawnione, natomiast jeśli zostałby on ukarany przez policję grzywną, fakt ten będzie podany do publicznej wiadomości.

Tymczasem jak podał w poniedziałek dziennik "The Times", Johnson zamierza argumentować, że jego udział w wydarzeniach objętych dochodzeniem był częścią dnia pracy. Według źródła, na które powołuje się gazeta, szef rządu wyznaczył własnego prawnika do pracy nad jego odpowiedziami i oczekuje się, że będzie on argumentował, iż trzy przyjęcia pożegnalne, na których Johnson na pewien czas się pojawił, były częścią obowiązków zawodowych. "Pożegnanie z pracownikami jest częścią życia zawodowego" - wskazuje cytowane źródło. Johnson ma także przekonywać, iż nie wiedział, że zorganizowano dla niego przyjęcie urodzinowe na Downing Street w dniu 18 czerwca 2020 r.

"The Times" podaje również, że przy każdym z wydarzeń premier chce wykorzystać zapiski w swoim dzienniku i rejestrach połączeń, aby dowodzić, że był obecny tylko przez krótki czas, a później kontynuował inne zajęcia związane z pracą. "The Times" ujawnia też, że Johnson ma być przesłuchiwany w sprawie sześciu spośród 12 wydarzeń objętych śledztwem, a lista osób, do których policja wysyła kwestionariusze zostanie rozszerzona do ok. 90.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński