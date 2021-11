W. Brytania: Zidentyfikowano pierwsze dwa przypadki wariantu Omikron

W Wielkiej Brytanii zidentyfikowano pierwsze dwa przypadki nowego wariantu koronawirusa Omikron - poinformował w sobotę brytyjski minister zdrowia Sajid Javid.

"W nocy skontaktowała się ze mną Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia, by poinformować mnie o odkryciu w Wielkiej Brytanii dwóch przypadków wariantu Omikron" - powiedział Javid.

Chorzy oraz mieszkające z nimi osoby zostali poproszeni o samoizolację, podczas gdy prowadzone są dalsze badania i trwa ustalanie listy osób, z którymi mieli styczność - poinformowało ministerstwo.

Rząd Wielkiej Brytanii w czwartek wieczorem podjął decyzję o zamknięciu granic dla niebędących obywatelami kraju przyjeżdżających z RPA, Botswany, Eswatini, Lesoto, Namibii i Zimbabwe. W niedzielę do listy zostaną dodane Malawi, Mozambik, Zambia i Angola. Przylatujący stamtąd obywatele brytyjscy będą zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny we wskazanym przez rząd hotelu.

W piątek belgijski minister zdrowia Frank Vandenbroucke poinformował, że w Belgii wykryto pierwszy w Europie przypadek nowego wariantu koronawirusa. Podejrzenia wystąpienia zakażeń Omikronem zgłoszono od tego czasu w Czechach i Niemczech.