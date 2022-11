W. Brytania: zima uczyni wojnę bardziej statyczną i osłabi morale Rosjan

Nadchodząca zima przyniesie zmianę warunków trwającej na Ukrainie wojny, która w tym czasie stanie się bardziej statyczna, a trudne warunki dodatkowo osłabią niskie już morale rosyjskich żołnierzy - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że krótszy dzień, zmiany temperatury i pogody będą stanowiły wyjątkowe wyzwania dla walczących żołnierzy, a wszelkie decyzje podejmowane przez rosyjski Sztab Generalny będą po części uzależnione od nadchodzącej zimy.

Liczba godzin ze światłem dziennym spadnie do poniżej dziewięciu na dobę, podczas gdy w szczycie lata było to 15-16, co jak wyjaśniono, skutkuje mniejszą liczbą ofensyw i bardziej statycznymi liniami frontu. Noktowizory są cennym towarem, a ich brak jeszcze bardziej pogłębia niechęć do walki w nocy. Średnia wysoka temperatura, która od września do listopada wynosiła 13 stopni Celsjusza, spadnie do zera w okresie od grudnia do lutego i wojska nie mające zimowej odzieży i odpowiedniego zakwaterowania będą bardzo narażone na obrażenia spowodowane zimnem.

Dodatkowo okno "złotej godziny", w którym można uratować krytycznie rannego żołnierza, zmniejsza się o około połowę, co czyni kontakt z przeciwnikiem znacznie bardziej ryzykownym. Prawdopodobnie nastąpi też wzrost opadów deszczu, prędkości wiatru i opadów śniegu. "Każdy z tych czynników będzie stanowił dodatkowe wyzwanie dla i tak już niskiego morale sił rosyjskich, ale także będzie stanowił problem dla utrzymywania sprzętu. Podstawowe czynności, takie jak czyszczenie broni, muszą być dostosowane do warunków, a ryzyko wypadków z bronią wzrasta" - napisano.