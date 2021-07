W. Brytania: Zmarł jeden z ostatnich żołnierzy II Korpusu Polskiego

W Wielkiej Brytanii w wieku 103 lat zmarł Bazyl Klimowicz, jeden z ostatnich żołnierzy II Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy o Monte Cassino - podał w sobotę wydawany w Norwich lokalny dziennik "Eastern Daily Press".

Jak informuje gazeta, Klimowicz zmarł 3 lipca w miejscowości North Walsham w hrabstwie Norfolk we wschodniej Anglii, gdzie od 1976 r. mieszkał wraz z żoną. "Eastern Daily Press" podaje, że urodził się on w 1917 r. w północno-wschodniej Polsce. Pod koniec lat 30. XX wieku wstąpił do Wojska Polskiego, po sowieckiej inwazji na Polskę trafił na Syberię, którą opuścił wraz z nowo utworzonymi Polskimi Siłami Zbrojnymi w ZSRR. Wraz z II Korpusem Polskim był na Bliskim Wschodzie i uczestniczył w kampanii włoskiej, w tym w bitwie o Monte Cassino.

"Eastern Daily Press" pisze, że był on jednym z ostatnich jeszcze żyjących żołnierzy II Korpusu Polskiego, ale nie precyzuje, w której z dywizji wchodzących w skład korpusu służył ani nawet, jaki miał stopień wojskowy. Skupia się natomiast na tym, że był on jednym z żołnierzy zajmujących się niedźwiedziem Wojtkiem, a także na jego późniejszym życiu rodzinnym w Anglii.

Jak wielu żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii. Swoją żonę June poznał w 1949 r. w Newcastle w północno-wschodniej Anglii i jak powiedziała ona gazecie, pobrali się po dwóch miesiącach. Podkreśliła, że nigdy tego nie żałowała i miała absolutnie wspaniałe życie małżeńskie. Wspomina ona też, że w 1955 r. wraz z córką Angelą pojechali do Edynburga odwiedzić Wojtka, który po wojnie trafił do tamtejszego zoo. Klimowicz nigdy po wojnie do Polski już nie wrócił.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński