W. Brytania: Zmarła łączniczka z Powstania Warszawskiego Jacka Wojtecka

W Londynie w wieku 93 lat zmarła w czwartek Jacka Wojtecka, pseudonim "Irma", jedna z ostatnich w Wielkiej Brytanii uczestniczek Powstania Warszawskiego. Informację o jej śmierci przekazała ambasada RP w Londynie.

Jacka Wojtecka, z domu Siwecka, urodziła się w 1928 r. w Sandomierzu. Przed wybuchem II wojny światowej częściowo mieszkała w Sandomierzu, częściowo w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego była łączniczką w II Obwodzie Żoliborz "Żywiciel" Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Po upadku Powstania była w dwóch niemieckich obozach - Altengrabow i Oberlangen, gdzie doczekała końca wojny. Potem trafiła do Włoch, a następnie do Anglii, gdzie pozostała. Tam poznała męża, Józefa Wojteckiego, który był żołnierzem 2. Korpusu Polskiego i uczestnikiem bitwy o Monte Cassino. Do Polski po raz pierwszy po wojnie przyjechała w roku 1970.