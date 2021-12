W. Brytania: Znów rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem - ponad 88 tys.

Kolejną rekordową liczbę zakażeń koronawirusem odnotowano w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatniej doby wykryto ich 88 376 - o prawie 10 tys. więcej niż w najwyższym dotychczas bilansie - podała w czwartek Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA).

Przyrost liczby wykrytych zakażeń jest obecnie ostrzejszy niż na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021 r., gdy trwał szczyt drugiej fali pandemii. Zaledwie pod koniec zeszłego tygodnia dobowe bilanse zakażeń po raz pierwszy od stycznia zbliżyły się do poziomu 60 tys., w środowym było to już 78,6 tys., a teraz prawie 88,4 tys. W ciągu ostatnich siedmiu dni stwierdzono 442 tys. infekcji - o 105,6 tys. więcej niż w poprzednich siedmiu dniach.

Jeśli chodzi o wariant Omikron, to w stosunku do środy liczba potwierdzonych przypadków wzrosła o 1691, co jest prawie trzy razy mniejszym wzrostem niż poprzedniego dnia, choć rekordowy skok ze środy był po części spowodowany uwzględnieniem zaległych przypadków. Łącznie w Wielkiej Brytanii potwierdzono już 11 708 zakażeń nowym wariantem, lecz ich faktyczna liczba jest znacząco większa.

W ciągu minionej doby stwierdzono również 146 zgonów z powodu Covid-19, co jest liczbą mniejszą zarówno od statystyki ze środy, jak i z poprzedniego czwartku. Łączny bilans ofiar śmiertelnych za ostatnie siedem dni to 803 - o 51 mniej niż w poprzednich siedmiu. Od początku pandemii z powodu Covid-19 zmarło w Wielkiej Brytanii 146 937 osób.

Po raz kolejny pobity został też rekord podanych dawek przypominających szczepionki przeciw Covid-19. W środę przyjęło je 745,2 tys. osób, czyli o 90 tys. więcej niż we wtorek, który do tej pory był najlepszym dniem. Otrzymało je już 44,3 proc. osób powyżej 12. roku życia. Zgodnie z wyznaczonym przez rząd celem do końca roku możliwość przyjęcia tej dawki mają mieć wszyscy dorośli mieszkańcy kraju.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński