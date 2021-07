W. Brytania: Znowu najwyższa od stycznia liczba zakażeń – prawie 29 tys.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 28 773 zakażenia koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od 29 stycznia, oraz stwierdzono 37 zgonów z powodu Covid-19, czyli najwięcej od 23 kwietnia – podano we wtorek.

To kolejny w ostatnich kilkunastu dniach przypadek rekordowego bilansu w trakcie trzeciej fali pandemii Covid-19. Dotychczas najwyższy był ten ze środy, 30 czerwca, gdy było to prawie 28 tys. Natomiast w szczycie drugiej fali, w połowie stycznia, dobowe bilanse przekraczały 60 tys.

We wtorek rano nowy minister zdrowia Sajid Javid ostrzegł, że jeszcze przed planowanym na 19 lipca zniesieniem restrykcji w Anglii dobowe bilanse mogą dojść do 50 tys., a w czasie lata - nawet do 100 tys. Argumentem na rzecz zniesienia restrykcji jest jednak fakt, że dzięki szczepieniom liczba hospitalizacji i zgonów nie rośnie tak gwałtownie, jak zakażeń.

Podany we wtorek bilans zgonów jest wprawdzie najwyższym od 2,5 miesiąca, ale to nadal znacznie niższe poziomy niż były w styczniu, gdy niemal codziennie umierało ponad 1000 osób. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 4,96 mln zakażeń, z powodu których zmarło 128 268 osób.

Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało ponad 45,4 mln osób, a drugą - prawie 33,9 mln. Stanowi to odpowiednio 86,2 proc. oraz 64,3 proc. dorosłych mieszkańców kraju.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński