W. Brytania zorganizuje wirtualny szczyt w sprawie szczepionki przeciw Covid-19

Wielka Brytania będzie 4 czerwca gospodarzem wirtualnego międzynarodowego szczytu, poświęconego przyspieszeniu badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi - zapowiedział w piątek minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

"Choroby nie mają granic, więc musimy zebrać się razem, aby upewnić się, że GAVI jest w pełni finansowane, a jego ekspertyzy znajdują się w centrum wysiłków, mających na celu zapewnienie szerokiego dostępu do każdej szczepionki na Covid-19" - napisał na Twitterze Raab, który obecnie zastępuje przechodzącego rekonwalescencję po zakażeniu koronawirusem premiera Borisa Johnsona.

"Szczyt jest ważnym punktem dla zapewnienia wsparcia dla pięcioletniej strategii GAVI, która do 2025 roku uodporni 300 mln dzieci i uratuje życie do 8 mln osób, a także dla istotnych działań GAVI na rzecz wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na całym świecie i pomocy w zwalczaniu koronawirusa w niektórych najbiedniejszych krajach świata. Pomoże to powstrzymać rozprzestrzenianie się przyszłych fal infekcji na całym świecie, w tym także w Wielkiej Brytanii" - napisano w komunikacie brytyjskiego rządu.

GAVI, the Vaccine Alliance to partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz zwiększenia dostępu do szczepień w ubogich krajach. Zrzesza rządy krajów rozwijających się i krajów-darczyńców, Światową Organizację Zdrowia, UNICEF, Bank Światowy, producentów szczepionek, agencje badawcze i technologiczne, organizacje działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, Fundację Billa i Melindy Gatesów oraz innych prywatnych darczyńców.

W czwartek na Uniwersytecie w Oxfordzie rozpoczęły się pierwsze w Europie testy na ludziach szczepionki przeciw koronawirusowi. Podobne prowadzone są także w USA i w Chinach.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński