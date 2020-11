W.Brytania: Zwolniono zatrzymanego w związku z zamachami w Birmingham w 1974 r.

Policja zwolniła 65-letniego mężczyznę aresztowanego w środę w Belfaście w związku z dwoma zamachami na puby w Birmingham w 1974 r., w których zginęło 21 osób - poinformowano w piątek. Mimo upływu 46 lat nie udało się ustalić odpowiedzialnych za te ataki.

Michael Patrick Reilly, który w środę rano został aresztowany pod zarzutem terroryzmu, oświadczył podczas przesłuchania, że nie ma żadnego związku z atakami. "Chcę zapewnić rodziny ofiar i mieszkańców Birmingham, że niestrudzenie pracujemy nad znalezieniem sprawców zamachów i postawieniem ich przed sądem" - powiedział Kenny Bell z policji hrabstwa metropolitalnego West Midlands.

W sobotę przypada 46. rocznica ataków. Fakt niewykrycia sprawców w połączeniu z liczbą ofiar powodują, że jest to uważane za jedną z największych porażek brytyjskiej policji od końca II wojny światowej.

21 listopada 1974 r. wieczorem, w odstępie 10 minut, w dwóch pubach w Birmingham - Mulberry Bush oraz Tavern in the Town - eksplodowały podłożone tam bomby. Łącznie w atakach zginęło 21 osób, a 182 kolejne zostały ranne. Był to najtragiczniejszy pod względem liczby ofiar atak terrorystyczny w Anglii w drugiej połowie XX wieku. Przekazane wcześniej ostrzeżenie wskazuje, że zamachy przeprowadziła Irlandzka Armia Republikańska (IRA), choć nigdy nie wzięła ona za nie odpowiedzialności.

Jeszcze tego samego wieczora aresztowano sześciu mężczyzn pochodzących z Irlandii Północnej, których w 1975 r. - opierając się na wymuszonych, nieprawdziwych zeznaniach - uznano za winnych i skazano na dożywotnie więzienie. Wszyscy przez cały czas zapewniali, że są niewinni, ale dopiero w 1991 r., po 16 latach spędzonych w więzieniu, zostali zwolnieni, a ich wyroki anulowano.

Śledztwo w sprawie zamachów kilkakrotnie wznawiano, ale przez kolejne lata nie było wystarczających dowodów, by prokuratura mogła komukolwiek postawić zarzuty. W kwietniu zeszłego roku śledczy ustalili, że ostrzeżenie przekazane przez IRA było niewystarczające, a policja w swoich reakcjach czy działaniach nie popełniła żadnego błędu, który mógłby przyczynić się do ofiar śmiertelnych. W październiku tego roku minister spraw wewnętrznych Priti Patel zapowiedziała rozpatrzenie wniosku o publiczne dochodzenie mające wyjaśnić okoliczności zamachów.

W czasie konfliktu w Irlandii Północnej, trwającego od końca lat 60. do porozumienia wielkopiątkowego w 1998 r., zginęły 3532 osoby, a wliczając ofiary późniejszych, sporadycznych aktów przemocy, liczba ofiar śmiertelnych przekracza 3700. Około połowę spośród zabitych stanowili cywile.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński