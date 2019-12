W brytyjskiej prasie nagranie z żartami z Trumpa zdominowało relacje ze szczytu NATO

Brytyjskie gazety pisząc w czwartek o spotkaniu przywódców NATO zdecydowanie skupiają się na sprawie wcześniejszego opuszczenia go przez Donalda Trumpa, co jest efektem żartów, które z amerykańskiego prezydenta miał sobie robić premier Kanady Justin Trudeau.

Najwięcej miejsca londyńskiemu spotkaniu NATO poświecił lewicowo-liberalny "The Guardian". "Wściekły Donald Trump skrócił swoją obecność na szczycie NATO w Londynie, gdy grupę przywódców, w tym Borisa Johnsona, przyłapano na nagraniu śmiejących się w Pałacu Buckingham z prezydenta USA za organizowanie długich konferencji prasowych. Notorycznie przewrażliwiony Trump odwołał planowaną konferencję prasową i nazwał kanadyjskiego premiera Justina Trudeau +dwulicowym+" - opisuje na pierwszej stronie gazeta.

Opis bardziej merytorycznych wydarzeń podczas szczytu "The Guardian" zamieszcza wewnątrz wydania, pisząc m.in. o przełamaniu sprzeciwu Turcji wobec aktualizacji planów obrony krajów bałtyckich i Polski. "Tym razem, jak się wydaje, dyplomacja się powiodła, a Ankara zgodziła się na nowy plan obrony zaniepokojonych zachodnich sąsiadów Rosji. Było to jednak niewygodne przypomnienie, jak coraz bardziej asertywny sojusznik - z drugą co do wielkości siłą zbrojną w organizacji - może wywierać oddziaływać, potencjalnie wpływając na bezpieczeństwo innych, którzy są daleko od niej" - pisze dziennik.

Podkreśla jednak, że różnice zdań pomiędzy państwami członkowskimi, a także personalne nieporozumienia jak to między Trumpem a Trudeau, wpływają na efektywność Sojuszu. "Ale wydarzenia ostatnich dwóch dni również pomogły zauważyć, że NATO staje się coraz bardziej złożoną organizacją, w której uporczywe kłótnie oznaczają, że będą stawiane pytania o jej skuteczność (...)" - czytamy.

"The Times" na pierwszą stronę - w niewielkim bocznym artykule - również wyciąga tylko wątek nagrania z Pałacu Buckingham i wcześniejszego wyjazdu Trumpa. Samym ustaleniom ze szczytu poświęca niezbyt wiele miejsca w środku gazety, ograniczając się właściwie do wypowiedzi sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga i omówienia dziewięciopunktowego komunikatu końcowego.

Odnosząc się natomiast do sprawy nagrania "The Times" wymienia całą listę wcześniejszych niezręczności, które psuły relacje między przywódcami w trakcie podobnych spotkań. "W powszechnej wyobraźni szczyty przywódców to ważkie sprawy, fora, na których zawierane są kluczowe umowy dotyczące polityki zagranicznej i zawierane są traktaty. W rzeczywistości, dzisiejszy niekończący się korowód szczytów często przechodzi w koktajlowe pogawędki, albo takie żarty jak ze szkolnego podwórka, jak wyciekły w nagraniach pałacowych, gdy Justin Trudeau wyśmiewał się za plecami prezydenta Trumpa" - pisze "The Times".

Także konserwatywny "Daily Telegraph" w relacji ze szczytu koncentruje się na sprawie Trumpa i Trudeau, a także na tym, że odwołanie przez Trumpa konferencji prasowej z ulgą zapewne przyjął Johnson obawiający się, że amerykański prezydent znów będzie się odnosić do brytyjskich wyborów. Z kolei przyszłości Sojuszu poświęca komentarz redakcyjny wewnątrz gazety. Pisze w nim, że teraz zdołano przezwyciężyć spory, ale nie wiadomo jak długo jeszcze będzie się to udawać.

"W chwili obecnej sojusz ma bardziej naglące problemy, zwłaszcza z Turcją. (...) To quid pro quo (żądania Turcji, by NATO poparło ją w walce z Kurdami - PAP) nie jest w duchu NATO, ale wyrzucenie jednej z głównych potęg Bliskiego Wschodu z sojuszu nie jest opcją. Waszyngton, Londyn i inni liczą na to, że prezydent Erdogan zostanie odsunięty z urzędu i zastąpiony przez kogoś mniej kłopotliwego. W wieku 70 lat NATO pozostaje nienaruszone. Ale jak długo jeszcze?" - zastanawia się "Daily Telegraph".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński