W Bułgarii rozpoczynają się manewry z udziałem żołnierzy z W. Brytanii i USA

W Bułgarii w sobotę rozpoczynają się manewry z udziałem żołnierzy z W. Brytanii i USA. 120 brytyjskich żołnierzy z Królewskiego Irlandzkiego Pułku przyjechało na wspólne ćwiczenia, które mają wzmocnić operacyjność wielonarodowej grupy NATO - głosi komunikat resortu obrony.

Ćwiczenia będą prowadzone na poligonie Nowo Seło we wschodniej części kraju. Do wielonarodowej grupy NATO w następnych tygodniach do nich ma dołączyć pluton włoski. Grupa powstała w kwietniu w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO.

Brytyjscy wojskowi będą przebywać w Bułgarii przez sześć miesięcy. Bułgaria jest bliskim partnerem dziedzinie obrony i kluczowym sojusznikiem w NATO, Londyn popiera jej starania o poprawę zdolności obronnych w kontekście rosyjskiej agresji w Ukrainie - podała brytyjska ambasada w Sofii.

Z Sofii Ewgenia Manołowa