W Chinach tyka kolejna bomba, która może wywołać potężny kryzys

Narastające zadłużenie władz lokalnych to wyzwanie dla chińskiego przywództwa. Inwestorzy obawiają się kolejnego kryzysu, jeszcze głębszego niż ten tlący się od ponad dwóch lat w sektorze nieruchomości.

Nieruchomości, zadłużenie władz lokalnych, kłopoty parabanków i ubezpieczycieli - wydłuża się lista problematycznych spraw dla chińskich władz.

Wprowadzenie głębokich reform mogłoby pociągnąć za sobą zbyt dużo zmian potencjalnie osłabiających władzę KPCh.

Obecnie trudno powiedzieć, jak Pekin wybrnie z tej sytuacji, ale nawarstwiający się kryzys podkopuje wizerunek władz jako merytokratycznego menedżera, promowany w ciągu ostatnich czterdziestu lat.

W ostatnich tygodniach dyskusja na temat zadłużenia władz lokalnych rozgorzała na łamach opiniotwórczych chińskich czasopism jak Caixin i Yicai, co potwierdza obawy, że sprawa jest poważna. Towarzyszą temu doniesienia o problemach ubezpieczycieli i pozabankowego sektora finansowego.

Gigantyczny problem zadłużenia władz lokalnych narastał od dziesięcioleci

Trudno określić poziom zadłużenia chińskich władz lokalnych. Brakuje pełnych danych, a wiarygodność tych oficjalnych jest kwestionowana w samych Chinach. Według szacunków hongkońskiej grupy inwestycyjnej CLSA w 2010 r. wynosiło ono 10,7 bln juanów (6,12 bln zł), zaś do końca 2022 r. osiągnęło rekordowe 79,1 bln juanów (45,2 bln zł). Kwota ta uwzględnia ok. 10 bln juanów ukrytego długu.

Narastanie zadłużenia władz lokalnych ma charakter strukturalny. Problem zaczął się w latach 90., gdy reforma podatkowa pozbawiła je dużej części dochodów. W owym czasie napływ zagranicznych inwestycji przyniósł znaczny wzrost zamożności prowincji nadmorskich. Ich władze poczuły się w związku z tym pewniej i zaczęły lekceważyć polecenia rządu centralnego. W Pekinie za realny uznawano scenariusz rozpadu państwa, jeśli takie trendy się utrzymają.

Pozbawienie władz lokalnych pieniędzy służyło więc utrzymaniu integralności terytorialnej ChRL i utrzymaniu władzy KPCh. Prowincje zostały dodatkowo obciążone ambitnymi planami rozwojowymi, które miały realizować z własnych środków.

Najprościej było je zdobywać, dzierżawiąc prawa do użytkowania gruntów. Ceny nieruchomości stale rosły, stały się więc ulubioną lokatą kapitału - od zwykłych ludzi, przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe, aż po władze lokalne. Powstał system promujący ryzykowne zachowania. Gdy bańka w końcu pękła, zaczęły się problemy. Sytuację pogorszyła pandemia. W czasie ciągłych lockdownów dochody władz lokalnych spadły, a wydatków przybyło.

Pekin do tej pory unikał decyzji w sprawie zadłużenia władz lokalnych. Decyzji trudnej, bo sprowadzającej się w praktyce do wyboru, kto poniesie straty. Wprawdzie ścisła kontrola nad sektorem finansów teoretycznie pozwala KPCh na swobodne restrukturyzowanie zobowiązań i minimalizację ryzyka załamania bilansu płatniczego, ale wszystko ma swoje granice. System finansowy jest już rozchwiany i nikomu nie zależy na jego dalszej destabilizacji.

Ujawnienie problemu zadłużenia lokalnych władz to dopiero pierwszy krok

Jednak rozwiązanie problemu staje się coraz bardziej palące. Temat miał trafić pod obrady Politbiura, które w lipcu br. zobowiązało się przedstawić i wdrożyć cały pakiet środków zaradczych. Do tej pory nie pojawiły się jednak nawet drobne szczegóły.

Pekin najwyraźniej zdecydował się najpierw upublicznić część dyskusji na ten temat, być może w celu przetestowania reakcji rynków na te wiadomości. Stawką - oprócz odsunięcia ryzyka kolejnych kryzysów - jest także uspokojenie tak własnego społeczeństwa, jak i zagranicznych inwestorów.

Jak informuje Caixin, Bai Chingen, dziekan wydziału ekonomicznego renomowanego Uniwersytetu Tsinghua, wystąpił z propozycją oddzielenia długu covidowego od reszty zadłużenia. Jego zdaniem Pekin powinien wesprzeć władze lokalne, emitując specjalne obligacje na pokrycie długów spowodowanych przez pandemię. Tę część długu władze centralne powinny wziąć na siebie. W przypadku reszty zadłużenia jedyna pomoc, jaką postuluje Bai, to przedłużenie spłaty zobowiązań.

Magazyn przytacza także informacje ze specjalnego forum zwołanego w celu przedyskutowania problemów stwarzanych przez nadmierne zadłużenie władz lokalnych i znalezienia rozwiązań. W trakcie obrad potwierdziło się, że zobowiązania wynoszą biliony dolarów, jednak publicznie nie padły konkretne kwoty. Spora część długu jest ukryta w przedsięwzięciach partnerstwa publiczno-prywatnego, pozabankowym systemie finansowym i innych mechanizmach używanych przez władze do pozyskiwania funduszy.

Jeden z czołowych chińskich ekonomistów i dziekan Narodowej Szkoły Rozwoju Uniwersytetu Pekińskiego, Yao Yang, zwrócił przy tej okazji uwagę, że samo wprowadzenie ukrytego długu do ksiąg i uwidocznienie go nie rozwiąże problemu, władze lokalne nadal nie będą mieć środków na spłatę zobowiązań.

Wbrew pozorom władze lokalne mają z czego spłacać zadłużenie. Pieniędzy brakuje z wpływów bieżących, ale są jeszcze inne aktywa. To jednak znowu wymaga trudnych decyzji, związanych z lokalnymi układami. Jak informuje magazyn Yicai, pierwsze po ten środek sięgnęły władze chorągwi Hangjin, które w pierwszym półroczu br. sprzedały na aukcjach aktywa na sumę 19 mln juanów (11,4 mln zł), które w całości przeznaczono na obsługę zadłużenia. Należy oczekiwać, że kolejne gminy, powiaty i prowincje będą sprzedawać swoje udziały w firmach czy nieruchomości.

Finansowa szara strefa coraz większym kłopotem w Chinach

Tymczasem problemy dotykają kolejnych branż. Wraz z kryzysem na rynku nieruchomości, spowolnieniem gospodarczym i ograniczeniami w wywozie kapitału zaczął się rozkwit finansowej szarej strefy. Szczególne zainteresowanie instytucjami sektora zwanego shadow banking oprócz szukających funduszy władz lokalnych wykazali partyjni oficjele, urzędnicy i przedsiębiorcy chcący ukryć swój majątek. Wartość sektora oceniana jest obecnie na blisko 21,5 bln juanów (ponad 13 bln zł).

Jednak i tutaj pojawiają się problemy. W lipcu i sierpniu jeden z liderów branży, Zhongrong International Trust, którego aktywa Bloomberg szacuje na 600 mld juanów (360 mld zł), nie wywiązał się z terminowych płatności za dziesiątki produktów ze swojej oferty. Co więcej, nie ma żadnego szybkiego planu, aby wypłacić klientom odszkodowanie z powodu problemów z krótkoterminową płynnością firmy. Niepokój pogłębiła wypowiedź sekretarza zarządu firmy Wanga Qianga, który miał powiedzieć, że liczba produktów z opóźnionymi płatnościami ostatnio wzrosła i w związku z tym musi prosić klientów o cierpliwość. Pojawiają się także doniesienia o problemach finansowych spółki matki Zhongrong - Zhongzhi.

Przyczyny kłopotów w finansowej szarej strefie nie są do końca jasne. Branża lokowała w nieruchomościach jedynie ok. 10 proc. aktywów, była więc relatywnie mało wystawiona na zaburzenia w tym sektorze. Jak zawsze w takich przypadkach główni podejrzani to przeinwestowanie, kreatywna księgowość i zwykłe oszustwa. Innym wytłumaczeniem są problemy ze spłatami kredytów zaciągniętych przez klientów instytucji.

Problemy dotyczą też sektora ubezpieczeń. Caixin zwraca wprawdzie uwagę, że do tej pory żaden z chińskich ubezpieczycieli nie zbankrutował. Takie procedury są jednak w Chinach rzadkie, zwłaszcza gdy idzie o podmioty będące własnością państwa. Do tego ubezpieczenia są objęte „domniemaną gwarancją” rządu, wskutek czego mało kto zwracał uwagę na wiarygodność kredytową ubezpieczycieli.

Nieruchomości, zadłużenie władz lokalnych, kłopoty parabanków i ubezpieczycieli - żaden z tych problemów oczywiście nie wywróci chińskiego systemu finansowego. Jednak w ciągu ostatnich lat zaczęło się ich zbierać zbyt dużo. Pekin jest pod rosnącą presją znalezienia rozwiązania i zdaje sobie z tego sprawę. To jednak wymagałoby wprowadzenia głębokich reform, te zaś pociągnęłyby za sobą zbyt dużo zmian mogących potencjalnie osłabić władzę KPCh. Obecnie trudno powiedzieć, jak Pekin wybrnie z tej sytuacji. Niemniej nawarstwiający się kryzys podkopuje wizerunek władz chińskich jako merytokratycznego menedżera, promowany w ciągu ostatnich czterdziestu lat.

