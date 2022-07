W ciągu najbliższych dwudziestu lat spadnie zapotrzebowanie na nowe samoloty

Amerykański koncern lotniczy Boeing przewiduje, że w ciągu najbliższych 20 lat zapotrzebowanie na nowe samoloty spadnie z 43 610 do 41 170 sztuk .

Przewidywania firmy Boeing, które dotyczą spadku popytu na nowe samoloty są związane z obecną sytuacją geopolityczną. Dwa lata pandemii odcisnęły piętno na branży lotniczej, która w tym okresie była praktycznie wyłączona jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby ruch turystyczny. Kolejnym czynnikiem negatywnie wpływającym na ruch lotniczy był wybuch wojny na Ukrainie i zamknięcie rynku lotniczego. Według założeń firmy Boeing ruch lotniczy pasażerski wróci do stanu sprzed epidemii dopiero na przełomie 2023/2024 roku.

Nowe wyzwania rynku lotniczego

Jednakże, te wyżej wymienione, negatywne czynniki odbiją się na produkcji nowych samolotów.

Połowa z nowych samolotów - według szacunków firmy - zastąpi maszyny starsze, 75 proc. z przewidywanych ponad 41 tys. samolotów stanowić będą te wąskokadłubowe.

Nowe szacunki nie uwzględniają rynku rosyjskiego z powodu wojny na Ukrainie i niepewności, kiedy producenci będą mogli ponownie sprzedawać samoloty rosyjskim przewoźnikom.

Warto jednak nadmienić że, po okresie pandemii zainteresowanie konsumentów wróciło do podobnego stanu jak przed lockdownem. Prognozy Boeinga na okres najbliższych dziesięciu lat przewidują liczbę dostaw nowych samolotów na poziomi 19 575 sztuk jest to pewien wzrost w stosunku do wcześniejszych szacunków, nawet z wyłączeniem rynku rosyjskiego.

Spadek produkcji samolotów szerokokadłubowych w ciągu najbliższych dwudziestu lat będzie się wiązać z przewidywanym zmniejszeniem się ruchu pasażerskiego z prognozowanego wzrostu o 4 proc. do 3,8 proc. Z kolei w połączeniach lotniczych towarowych dojdzie do niewielkiego wzrostu z prognozowanych 4 proc. do 4.1 proc. Tym samym produkcja samolotów szerokokadłubowych spadnie z 7670 do 7230 sztuk.