W co grają Chiny i jak na tej grze wyjdzie świat?

Wołodymyr Omelczenko, analityk z kijowskiego Instytutu imienia Razumkowa, w rozmowie z WNP.PL przewiduje upadek chińskiego reżimu.

Sprawa Tajwanu to próba typowego odwrócenia uwagi Chińczyków od kłopotów gospodarczych ich państwa.

Ukraina jest gotowa przyjąć tylko niektóre punkty "planu pokojowego Chin".

Kijów chciałby też dobrych kontaktów z Pekinem, choć i tak stawia na integrację z Zachodem.

W marcu tego roku Xi Jinping udał się z wizytą do Moskwy.

- Wizyta chińskiego przywódcy w Moskwie ujawniła przede wszystkim różnice w celach i działaniach obydwu autokracji. Xi Jinping skupił się na uzyskaniu niezbędnych narzędzi do zwiększenia roli Chin w polityce globalnej, w oparciu o tanie rosyjskie surowce, szersze wykorzystanie juana w rozliczeniach międzynarodowych. Putin skupił się na próbach rozwiązywaniu taktycznych problemów zachowania swojej władzy, poprzez pozyskiwanie od swojego seniora broni, towarów podwójnego przeznaczenia, pomocy finansowej oraz rynków zbytu na energię i produkty rolne.

Udział Rosji w całkowitym eksporcie towarów do Chin w 2022 roku wyniósł zaledwie 2,1 proc., podczas gdy dla Federacji Rosyjskiej było to około 20 proc. Jednocześnie Chiny są silnie uzależnione od handlu z USA i UE - ich łączny udział w eksporcie kraju wynosi ok. 31,8 proc. Dla Pekinu niezwykle ważne jest więc otrzymywanie od głównych sojuszników Ukrainy zaawansowanych technologicznie produktów, których nie jest w stanie wyprodukować. W związku z tym chińskie kierownictwo, obawiając się przekroczenia "czerwonej linii", nie spieszy się z dostarczaniem Moskwie broni do kontynuowania agresji na Ukrainie.

Dostawy rosyjskiej ropy do Chin w styczniu-lutym br. wzrosły do 1,94 mln bar/dobę, czyli o 23,8 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Również w styczniu 2023 roku eksport gazu do chińskich odbiorców osiągnął rekordowy poziom, co pozwoliło Rosji stać się światowym liderem pod względem dostaw na chiński rynek, znacząco wyprzedzając Katar, Turkmenistan i Australię. Dostawy przez sam gazociąg Power of Siberia w 2022 roku wzrosły o 50 proc., w porównaniu do 2021 roku.

Xi Jingping chce przewodzić światu

W wyniku negocjacji Władimir Putin i Xi Jinping podpisali 14 dokumentów i 2 wspólne oświadczenia: "O pogłębieniu stosunków wszechstronnego partnerstwa i współpracy strategicznej między Federacją Rosyjską a Chinami" oraz "O rozwoju kluczowych obszarów rosyjsko-chińskiej współpracy gospodarczej do 2030 roku". Przywódca ChRL chłodno jednak zareagował na propozycję Putina, dotyczącą realizacji nowego gigantycznego projektu transportu gazu - Power of Siberia 2, który miałby dostarczać gaz z Jamału przez Mongolię na rynek chiński. Pekin nie chce powtórzyć błędu UE, polegającego na krytycznym uzależnieniu się od rosyjskich nośników energii. Ale nawet jeśli ten projekt zostanie zrealizowany, to nie nastąpi to przed 2035 rokiem i tylko pod warunkiem, że wszystkie koszty finansowe i ryzyko cenowe poniesie strona rosyjska.

Pekin, ostrożny wobec sankcji Waszyngtonu nie zaryzykował jednak zaspokojenia głównych życzeń Kremla - dostarczenia broni, choć nie jest wykluczone, że niektóre rodzaje broni mogą być dostarczane, w niewielkich ilościach, także za pośrednictwem państw trzecich.

Głównym wnioskiem z wizyty Xi Jinpinga w Moskwie jest to, że obecne kierownictwo Rosji ostatecznie zdecydowało się na przekształcenie swojego kraju w chińską kolonię surowcową z perspektywą utraty znacznej części niezależności politycznej, w zamian za wspieranie klanu Putina u władzy.

Xi Jinping to jeszcze reformator czy już człowiek idący w kierunku autokracji wzorem swojego wielkiego poprzednika, Mao Zedonga?

- Władzę dzierży jak Mao, w gospodarce nadal jednak pozwala na rozwój. Obecnie wszyscy członkowie Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh, w skład którego wchodzi 7 najwyższych urzędników partii, są protegowanymi Xi Jinpinga. Współpracownik sekretarza generalnego Li Qiang, który wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Partii Miejskiej Szanghaju, został wybrany na drugie, co do ważności, stanowisko premiera ChRL. Sekretarz generalny KPCh podkreślał w swoich programowych wystąpieniach, że celem chińskich komunistów jest "przekształcenie Chin w zmodernizowane państwo socjalistyczne, które do połowy tego stulecia będzie przewodzić światu pod względem ogólnej siły narodowej i wpływów międzynarodowych".

Problemy gospodarcze Chin będą narastały w najbliższych latach

Sekretarz Generalny przywiązuje dużą wagę do przywrócenia jedności między ChRL a Tajwanem w myśl zasady "jeden kraj, dwa systemy". Jest to absolutny priorytet dla Komitetu Centralnego KPCh, który nie wyklucza militarnej opcji politycznego połączenia Tajwanu z Chinami.

Przemówienia Xi Jinpinga są przesiąknięte ideologicznym dogmatyzmem i swoim stylem przypominają przemówienia sekretarzy generalnych KPZR. Marksistowska retoryka sekretarza generalnego KPCh ma jednak niewiele wspólnego z chińskimi realiami gospodarczymi i jest raczej częścią partyjnego rytuału. Współczesne Chiny już dawno odeszły od marksizmu i budują gospodarkę rynkową opartą na własności prywatnej - 70 proc. PKB kraju wytwarzane jest przez prywatne przedsiębiorstwa, które zatrudniają 80 proc. całej siły roboczej.

Jednak główne siły napędowe wzrostu gospodarczego Chin - tania siła robocza i inwestycje w budownictwo mieszkaniowe - stopniowo się wyczerpują. Pandemia Covid-19 i kryzys hipoteczny zadały poważny cios gospodarce ChRL, zmniejszając wzrost PKB w 2022 r. do 3 proc. - najniższego tempa od 1976 r. Zadłużenie brutto Chin w 2022 roku przekroczyło 300 proc. PKB i było spowodowane przede wszystkim nadmiernym i źle skalkulowanym kredytowaniem: rynku hipotecznego, gigantycznej rozbudowy infrastruktury.

Realizacja planów promocji towarów na rynkach światowych niesie ze sobą również ogromne problemy finansowe. Pożyczki spowodowały, iż Chiny stały się największym pożyczkodawcą na świecie - 932 miliardy dolarów. Jednocześnie 60 proc. pożyczek jest udzielanych krajom w trudnej sytuacji finansowej. To może rychło doprowadzić do kryzysu w zwrotach kapitału do Chin.

Problemy gospodarcze ChRL będą więc narastały do 2035 roku, ze względu na wyczerpanie się głównych czynników wzrostu i wzrost długu publicznego. Narastają też sprzeczności pomiędzy stalinowskim systemem politycznym, a interesami prywatnego kapitału. Tendencje te nie pozwolą ChRL na utrzymanie wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych 10 lat na poziomie co najmniej 5% rocznie. Agresywna retoryka wobec Tajwanu jest więc tylko próba odwrócenia uwagi własnych obywateli od kłopotów gospodarczych.

Na arenie międzynarodowej Chiny będą starały się przygotować do ostrzejszej konfrontacji z USA poprzez wzmocnienie osi Mińsk-Teheran-Moskwa-Pjongjang-Pekin, z ewentualnym włączeniem do niej Rijadu. Ponadto ChRL będzie stopniowo grupować pod swoimi skrzydłami państwa globalnego Południa i starać się zdominować Morze Południowochińskie z perspektywą rywalizacji z US Navy na Pacyfiku. Morze to ma znaczenie geostrategiczne - rocznie przechodzą przez nie ładunki handlowe o wartości nawet 5 bilionów dolarów. Od ich ruchu zależy gospodarka Korei Południowej, ChRL, Tajwanu, Japonii i innych państw regionu.

Ukraina jest ostrożna wobec Chin

Jednak do 2035 roku ChRL nie będzie gotowa do konfrontacji militarno-politycznej na dużą skalę z USA i będzie starała się stosować metody hybrydowe, poprzez wzmocnienie zależności finansowej i technologicznej państw Afryki, Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej oraz Federacji Rosyjskiej,