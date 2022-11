W Czechach będzie podatek dla banków, firm energetycznych i naftowych

Firmy energetyczne, naftowe lub górnicze oraz banki najprawdopodobniej zostaną od przyszłego roku objęte podatkiem od nadzwyczajnych zysków - wynika ze zmian przepisów podatkowych, przyjętych w piątek przez czeskich deputowanych.

Nowy podatek w wysokości 60 proc. ma obowiązywać przez trzy kolejne lata. Nowelizację musi jeszcze zatwierdzić Senat, w którym większość mają partie koalicji rządzącej. Ustawę będzie musiał podpisać prezydent Milosz Zeman.

Przyjęciu przepisów towarzyszyły różnice zdań w centroprawicowej koalicji rządowej. Deputowani z klubu Czeskiej Partii Piratów chcieli, aby podatek płaciły także mniejsze banki. Ostatecznie przyjęto propozycję ministra finansów Zdenka Sanjury.

Podatek ma zagwarantować w przyszłym roku kwotę 85 mld koron, czyli około 3,5 mld euro, które już ujęto w projekcie budżetu na 2023 rok. Resort finansów szacuje, że częściowo zrekompensuje to wprowadzenie górnego pułapu dla cen energii, na które potrzeba 100 mld koron. Brakującą kwotę rząd powinien, zdaniem ministra finansów, pozyskać z innych wpływów do budżetu z tytułu produkcji energii elektrycznej. Podatek będzie wpływać jedynie do budżetu państwa. Odrzucono propozycję, by mogły w nim partycypować budżety regionalne i gminne.

Partie opozycyjne skrytykowały rządową propozycję i politykę gabinetu premiera Petra Fiali, który - w ich ocenie - wprowadza nieprzewidywalność do systemu podatkowego oraz zbyt późno zajął się kryzysem energetycznym. Podkreślono także, że podatek zostanie przerzucony przez banki i firmy energetyczne na klientów.