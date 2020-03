W czwartek nadzwyczajna sesja PE w Brukseli; głosowania przez e-mail

W czwartek odbędzie się w Brukseli nadzwyczajna sesja PE, na której mają być głosowane propozycje KE dot. wsparcia krajów w czasie pandemii. Europosłowie nie muszą przyjeżdżać do stolicy Belgii, mogą głosować przez e-mail.

Ci, którzy jednak dotrą do Brukseli, będą mogli wziąć udział w sesji i zabrać głos w debatach. "Spodziewamy się jednak niewielkiej frekwencji" - powiedziało PAP źródło w PE.

"Trudno powiedzieć, ilu europosłów pojawi się w Brukseli. Przewodniczący PE prawdopodobnie zachęci szefów grup politycznych do ograniczenia liczby tych, którzy zabiorą głos w debatach. Jednak każdy poseł do PE ma prawo uczestniczyć w sesji. Zobaczymy" - powiedziało PAP inne źródło w PE.

Plan zakłada, że o godz. 10.00 szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli otworzy posiedzenie w sali obrad plenarnych w Brukseli. Posłowie otrzymają drogą elektroniczną kartę do głosowania, aby zagłosować nad poparciem dla procedowania głosowań w trybie pilnym. Ten tryb ma sprawić, że przyjęte regulacje szybciej wejdą w życie.

Pół godziny później rozpocznie się debata, podczas której Komisja Europejska i reprezentująca Radę UE chorwacka prezydencja przedstawią i omówią z posłami działania, jakie UE podejmuje, by skutecznie i w skoordynowany sposób reagować na wybuch epidemii koronawirusa.

Po południu rozpoczną się prace legislacyjne nad propozycjami KE. Chodzi m.in. o przekazanie 37 mld euro z funduszy UE na wsparcie obywateli, regionów i krajów walczących z pandemią. Środki te zostaną skierowane do systemów opieki zdrowotnej, małych i średnich firm, rynków pracy i innych wrażliwych części gospodarek państw członkowskich UE.

Parlament ma też zatwierdzić rozszerzenie Funduszu Solidarności UE na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym, dzięki czemu w 2020 kraje europejskie będą mogły otrzymać do 800 mln euro. Fundusz został utworzony w odpowiedzi na powodzie w Europie Środkowej latem 2002 roku. Od tego czasu wykorzystano go w odniesieniu do 80 katastrof. Dwadzieścia cztery kraje europejskie otrzymały do tej pory wsparcie w wysokości ponad 5 miliardów euro.

Instrumenty te muszą zostać zatwierdzone zarówno przez państwa członkowskie w Radzie, jak i przez Parlament Europejski, zanim będą mogły wejść w życie. Dlatego Parlament przyspieszył proces zatwierdzania i przyjął tymczasowe przepisy dotyczące głosowania na odległość, aby umożliwić jak najszybsze przyjęcie tych instrumentów.

Stąd już w czwartek po południu europosłowie mają pracować i głosować nad poprawkami do propozycji Komisji Europejskiej. Finalne głosowanie zaplanowano tego samego dnia wieczorem.

W czwartek Parlament będzie też debatował i głosował nad propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą tzw. slotów w transporcie lotniczym. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami jeżeli przewoźnik lotniczy wykorzystał na start lub lądowanie przyznany slot przez co najmniej 80 proc. czasu w danym sezonie, zachowa go w następnym. W przeciwnym razie może on zostać przyznany innej linii lotniczej. KE, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji w tym sektorze w związku z epidemią koronawirusa, zaproponowała zawieszenie tych regulacji. Projekt zakłada, że przewoźnicy będą mogli utrzymać sloty, nawet jeśli nie wykorzystują ich w tym sezonie w 80 proc.

Parlament będzie głosował nad tymczasowym zawieszeniem zasady "wykorzystaj albo tracisz". Zasada ta była już kilkakrotnie czasowo zawieszana, np. w 2009 roku w odpowiedzi na kryzys gospodarczy i jego wpływ na przewoźników lotniczych.

PE przedstawił w środę harmonogram głosowań. O godz. 17.30 przewodniczący otworzy głosowanie nad poprawkami, a posłowie otrzymają odpowiednie karty do głosowania. O godz. 20.00 Sassoli ogłosi wyniki głosowania nad poprawkami i rozpoczną się głosowania właściwe, a posłowie otrzymają odpowiednie karty do głosowania. O godz. 22.30 szef PE ogłosi ostateczne wyniki głosowań.

