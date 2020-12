W czwartek pierwszy dzień szczytu UE; rozmowy m.in. o budżecie UE

W czwartek w Brukseli rozpocznie się unijny szczyt. Przywódcy przyjadą do Brukseli, by m.in. spróbować znaleźć kompromis ws. budżetu UE i rozmawiać o celach klimatycznych.

Przywódcy mają nadzieję, że w czwartek unijnej "27-ce" uda się znaleźć porozumienie ws. unijnych wieloletnich ram finansowych. Punktem wyjścia dyskusji ma być wypracowana w toku konsultacji w Warszawie, Berlinie, Budapeszcie i Brukseli propozycja kompromisu, która została zaprezentowana w Brukseli w środę.

Jak dowiedziała się PAP nieoficjalnie, większość krajów UE wyrażało zadowolenie, że udało się przełamać impas. "Wątpliwości wyrażali Duńczycy, Holendrzy, Finowie, w mniejszym stopniu Szwedzi" - poinformowało PAP źródło unijne.

Polscy dyplomaci przekazali PAP w środę, że projekt kompromisu likwiduje uznaniowość w mechanizmie warunkowości dot. budżetu UE.

"Uzyskaliśmy gwarancje tego, że mechanizm warunkowości nie jest po to, aby zastępować procedurę art. 7, tylko koncentruje się na ochronie interesów finansowych i budżetowych UE. Dodatkowo, w tekście jest też hamulec bezpieczeństwa, w postaci skierowania danej sprawy do Rady Europejskiej.(...) Od uznaniowości, czy coś jest praworządne, czy też nie jest, jest art.7 traktatu" - powiedział jeden z polskich dyplomatów.

Budzący w ostatnich tygodniach sporo emocji w UE budżet to jednak nie jedyny temat spotkania szefów rządów i głów państw.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel napisał w liście do unijnych liderów, że na szczycie omówiona ma zostać sytuacja pandemiczna w UE.

"Z zadowoleniem przyjmujemy pozytywne zmiany w zakresie szczepionek. Nie oznacza to jednak, że pandemia się skończyła. Możemy teraz przyspieszyć nasze przygotowania do wprowadzenia i dystrybucji szczepionek. Musimy kontynuować nasze wysiłki w celu skoordynowania badań i znoszenia ograniczeń, w tym dotyczących podróży, jeśli pozwala na to sytuacja epidemiologiczna" - wskazał. Wyraził też przekonanie, że uda się osiągnąć porozumienie w sprawie pakietu, który umożliwi szybkie wdrożenie zarówno wieloletnich ram finansowych, jak i funduszu odbudowy.

Popołudniowa sesja w czwartek będzie poświęcona zmianom klimatu. Michel liczy, że uda się osiągnąć porozumienie w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji do co najmniej 55 proc. do 2030 r. z obecnych 40 proc.

"Jest w zasięgu ręki. Prace nad najlepszą drogą do osiągnięcia tego ambitnego celu są zaawansowane. Byłoby to dużym osiągnięciem" - napisał w liście.

Podczas kolacji przywódcy maja dyskutować o stosunkach z USA po wyborach prezydenckich w tym kraju, jak również stosunkach z Turcją. W piątek dyskusja ma dot. m.in. bezpieczeństwa. "Ataki terrorystyczne, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni, tylko wzmocniły naszą determinację do współpracy w walce z terroryzmem, radykalizacją i brutalnym ekstremizmem. Skoncentrujemy się w szczególności na środkach operacyjnych, które dodatkowo wzmocnią naszą współpracę" - wskazał szef Rady Europejskiej.

Na zakończenie szczytu do przywódców dołączą prezes EBC i szef Eurogrupy. Ma to być okazją do omówienia sytuacji gospodarczej oraz postępów w budowie unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Michel poinformował też, że w programie szczytu nie planuje dyskusji o brexicie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma jedynie poinformować przywódców o stanie negocjacji.

Z Brukseli Łukasz Osiński