W czwartek z wizytą w Warszawie główny negocjator ds. brexitu Michel Barnier

Warszawa będzie pierwszą unijną stolicą, która odwiedzi główny negocjator Michel Barnier po przyjęciu przez UE mandatu do negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem. Francuz przyleci do Polski w czwartek, by spotkać się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim.

Będzie to siódma wizyta Barniera w Warszawie od początku negocjacji UE z Wielką Brytanią w 2017 roku. Negocjator jest przekonany, że takie wizyty są niezwykle istotne, bo budują jedność i zaufanie między państwami członkowskimi i zespołem negocjacyjnym. Rozmowy UE z Wielką Brytanią na temat przyszłych relacji mają rozpocząć się w poniedziałek.

Barnier ma spotkać się w Polsce z premierem Morawieckim, ale także - jak informuje Komisja Europejska - z przedstawicielami związków zawodowych i polskiego parlamentu. Jak dowiedziała się PAP, tematem rozmów mają być m.in. prawa obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii po brexicie, jak również koordynacja zabezpieczeń socjalnych.

Unijni ministrowie ds. europejskich przyjęli we wtorek w Brukseli mandat do rozmów o przyszłych stosunkach z Wielką Brytanią. Dzięki temu w przyszłym tygodniu ruszy maraton negocjacyjny, który przynajmniej w teorii, ma zostać sfinalizowany przed końcem roku.

Polska jest zadowolona z mandatu do rozmów o przyszłych stosunkach z Wielką Brytanią. Jak mówił we wtorek w Brukseli minister ds. europejskich Konrad Szymański, chroni on interesy polskich przedsiębiorców.

Jedną z kluczowych kwestii w dokumencie, który będzie wyznaczał ramy dla głównego negocjatora ze strony UE Barniera, są gwarancje w sprawie uczciwej konkurencji. Chodzi o równe zasady działania dla firm w UE i Wielkiej Brytanii, tak by przedsiębiorstwa z Wysp korzystając z niższych standardów pracy, czy ochrony środowiska nie zdobywały w ten sposób przewagi konkurencyjnej nad tymi z UE.

Bruksela chce aby Londyn przyjął takie same regulacje w różnych dziedzinach, od pomocy publicznej po standardy pracy i standardy socjalne. Według nieoficjalnych informacji na wniosek Francji w tekście zapisano, że unijne standardy będą punktem odniesienia, by stwierdzić w przyszłości, czy Wielka Brytania spełnia swoje obowiązali jako strona umowy.

Zjednoczone Królestwo opuściło UE 31 stycznia, a na początku marca strony mają rozpocząć negocjacje w sprawie przyszłych wzajemnych stosunków. Celem rozmów jest uzgodnienie do końca roku umowy, która obejmowałaby szereg zagadnień, od handlu, przez bezpieczeństwo, rybołówstwo, przestrzeń kosmiczną, po współpracę w zakresie środowiska.

Czasu na negocjacje jest niewiele, bo okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii w UE trwa do 31 grudnia 2020 roku. Część dyplomatów wskazuje, że wynegocjowanie partnerstwa może okazać niemożliwe w tak krótkim czasie, zważywszy na to, jak szeroka jest gama tematów, z którymi muszą zmierzyć się strony.

Barnier mówił na początku miesiąca, że Unia Europejska jest skłonna wynegocjować ambitną umowę handlową, która nie będzie zawierała żadnych taryf i kontyngentów na wszystkie towary trafiające na jednolity rynek. Bruksela chce także ambitnego porozumienia w sprawie usług, które obejmuje m.in. handel cyfrowy, własność intelektualną i dostęp do rynków zamówień publicznych.

Z Brukseli Łukasz Osiński