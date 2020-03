W Europie laboratoryjnie potwierdzono 11 577 przypadków zakażenia koronawirusem

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) poinformowało w poniedziałek, że w związku z Covid-19 zmarło w Europie 396 osób, a laboratoryjnie potwierdzono 11 577 przypadków zakażenia koronawirusem.

ECDC podało statystyki z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw nienależących do UE.

Poniżej prezentujemy za ECDC dane obejmujące wszystkie osoby, u których uzyskano pozytywny wynik w teście PCR na obecność wirusa, niezależnie od obrazu klinicznego i objawów:

Włochy - 7375 przypadków, 366 zgonów

Francja - 1126 przypadków, 19 zgonów

Niemcy - 902 przypadki

Hiszpania - 589 przypadków, 5 zgonów

Szwajcaria - 332 przypadki, 2 zgony

Wielka Brytania - 273 przypadki, 3 zgony

Holandia - 265 przypadków, 3 zgony

Szwecja - 203 przypadki

Belgia - 200 przypadków

Norwegia - 169 przypadków

Austria - 102 przypadki

Grecja - 73 przypadki

Islandia - 55 przypadków

Dania - 38 przypadków

San Marino - 37 przypadków, 1 zgon

Czechy - 32 przypadki

Portugalia, Finlandia - po 30 przypadków

Irlandia - 21 przypadków

Słowenia - 16 przypadków

Rumunia - 15 przypadków

Gruzja - 13 przypadków

Chorwacja - 12 przypadków

Polska - 11 przypadków

Estonia, Rosja - po 10 przypadków

Azerbejdżan - 9 przypadków

Węgry - 8 przypadków

Białoruś - 6 przypadków

Słowacja, Luksemburg - po 5 przypadków

Bułgaria - 4 przypadki

Malta, Łotwa, Macedonia Północna - po 3 przypadki

Albania, Bośnia i Hercegowina - po 2 przypadki

Andora, Armenia, Watykan, Litwa, Liechtenstein, Mołdawia, Monako, Serbia, Ukraina - po 1 przypadku.

Podejrzewa się, że epidemia koronawirusa, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, rozpoczęła się pod koniec 2019 roku na targu w mieście Wuhan, gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wirus, który rozprzestrzenił się na ponad 100 krajów, zabił dotąd ponad 3,8 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do ok. 110 tys.