W gospodarce Ukrainy pojawiła się ogromna wyrwa

Inwazja Rosji spowodowała olbrzymie straty w ukraińskiej gospodarce. Trudno będzie oszacować wymiar pomocy potrzebnej, by odbudować państwo po wojnie.

Według danych z 12 grudnia 2022 roku Ukraina poniosła największe straty w sektorze budowlanym (ok. 50,5 mld USD od początku wojny). Straty związane z energetyką wynoszą 3,6 mld USD, ale ze względu na kontynuację przez Rosjan działań działań militarnych wobec infrastruktury tego sektora zniszczenia są zapewne niedoszacowane.

Były minister rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Pavlo Kukhta w wypowiedzi dla WNP.PL zarysował skalę zniszczeń w ogarniętej wojną Ukrainie. Ukraiński polityk zaznaczył, że skala ta jest trudna do oszacowania, a wartością (bardzo niedoszacowaną), która może o niej świadczyć, jest utrata 1/3 PKB kraju w stosunku do 2021 roku.

- Wpływ wojny na gospodarkę ukraińską można mierzyć spadkiem PKB o co najmniej 1/3 do końca roku, być może więcej, ponieważ nie wiemy, jaki wpływ na PKB miały przerwy w dostawach energii elektrycznej w ostatnim kwartale, nie mamy bowiem danych za ten okres. Na razie możemy mówić o stratach co najmniej 1/3 PKB w 2022 roku. Straty w infrastrukturze zostały oszacowane na ponad 100 miliardów dolarów, ale oczywiście w związku z działaniami wojennymi, które nadal trwają na południu i wschodzie kraju, te wartości ciągle rosną - stwierdził Pavlo Kukhta.

Z kolei Zhanna Bezpiatchuk, dziennikarka ukraińskiego wydania BBC, w wypowiedzi dla WNP.PL podsumowała straty gospodarcze, ludzkie i środowiskowe spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę, które mogą sięgać nawet całości PKB kraju z 2021 roku.

- 16 grudnia Rosja ponownie wystrzeliła dziesiątki pocisków manewrujących w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Siedzę w schronie przeciwlotniczym w centrum Kijowa, próbując podsumować straty gospodarcze spowodowane inwazją. Od października te masowe fale ataków rakietowych i dronów na gospodarkę i energetykę Ukrainy są stałą rzeczywistością całego kraju - tak zaczyna ukraińska dziennikarka swoje podsumowanie.

Według bardzo przybliżonych szacunków przedstawionych przez Kijowską Szkołę Ekonomiczną, rosyjska inwazja i zmasowane ataki na infrastrukturę Ukrainy spowodowały utratę co najmniej 136 miliardów dolarów. Szkody poniesione przez przedsiębiorstwa przemysłowe to co najmniej 13 miliardów dolarów. Sektor energetyczny stracił co najmniej 6,8 mld dolarów.

- Ale nie znamy jeszcze ostatnich strat w następstwie ostrzałów z 16 grudnia - zastrzegła Bezpiatchuk.

Jej zdaniem w statystykach wojennych strat i zniszczeń powinny zostać uwzględnione także szkody środowiskowe . Według oceny ukraińskiego rządu koszty tych szkód dla Ukrainy wyniosły dotychczas 36 mld euro.

- Jeśli połączymy straty w infrastrukturze i środowisku, można uzyskać prawie PKB Ukrainy z 2021 roku - podsumowała Bezpiatchuk.

Rosyjska agresja ma na celu terroryzowanie ludności cywilnej

- Rosyjskie zniszczenia Ukrainy są szybkie i bezlitosne w sytuacjach, kiedy nie można przejąć kontroli nad określonym terytorium. Jeśli armia Putina nie może kontrolować i okupować, po prostu niszczy infrastrukturę i zabija ludzi na danym terytorium - powiedziała Zhanna Bezpiatchuk.

ielem regionalnej firmy zbożowej, której magazyny zboża zostały ostrzelane, splądrowane przez siły rosyjskie i przeładowane zbożem, k

Ukraina ponosi straty w wymiarze niematerialnym, czysto ludzkim. Kosztów społecznych nie da się policzyć

- Pamiętam, jak w czerwcu 2022 roku jako reporter BBC pojechałam z naszą ekipą filmować ogromny elewator zbożowy w Mikołajowie na południu Ukrainy. Płonął od rosyjskiego ostrzału. Spłonął więc nowoczesny elewator wybudowany przez prywatny biznes wraz ze składowanymi tam produktami zbożowymi. Następnie udaliśmy się na rozmowę z właścictóre utknęło na Ukrainie, gdy rosyjska flota i wyrzutnie rakiet blokowały eksportowe szlaki czarnomorskie. To tylko jeden odcinek zmagań dziewiątego miesiąca. Takich epizodów są tysiące w całym kraju, szczególnie w strefach działań wojennych. Zawsze jednak jest nadzieja i istnieją na to tysiące przykładów. W odpowiedzi na przerwy w dostawie energii ukraińskie firmy inwestują w generatory i sprzęt energooszczędny. Restauracje przechodzą na piekarniki gazowe i używają oświetlenia LED. Teraz dom niemal każdej ukraińskiej rodziny jest wizytówką przystosowania do przerw w dostawach prądu, co pomaga temu krajowi przetrwać chyba najgorszą z możliwych prób; codzienne zagrożenia i straty - dodała.

- Ale musimy pamiętać, że poza tymi wszystkimi liczbami i analizami ekonomicznymi nieodwracalnym i najbardziej przejmującym aspektem wojny jest utrata życia ludzkiego. Ciągle widzę pogrzeby żołnierzy w centrum Kijowa albo muszę zgłosić śmierć dzieci spowodowaną odłamkami. To jest coś, od czego musimy zacząć wszelkie dyskusje nad odbudową gospodarczą. Ukraina płaci cenę, której nie da się policzyć - zakończyła swoją wypowiedź ukraińska dziennikarka z BBC.

Ludzki wymiar strat objawia się również w liczbie uchodźców, którzy opuścili kraj. Poza czynnikami materialnymi odbudowa powojennej gospodarki Ukrainy będzie zależała od ich powrotu do ojczyzny. Według danych statystycznych po rozpoczęciu inwazji przez Rosję 24 lutego ponad 16 mln Ukraińców opuściło swój kraj, z czego aż 8 mln trafiło do Polski. Jednocześnie w tym samym okresie do Ukrainy wróciło ponad 6 mln obywateli tego państw z przejść granicznych z Polską.

Ta wojna ma wymiar międzynarodowy – prowadzi do turbulencji gospodarczych na całym świecie, zwłaszcza w Europie

Zniszczenia wojenne na Ukrainie mają również istotne przełożenie na globalną gospodarkę, w szczególności europejską oraz państw rozwijających się, które korzystały z produktów rolnych, których Ukraina była głównym eksporterem na słabo rozwinięte rynki azjatyckie i afrykańskie.

- Warto zwrócić uwagę na to, jaki jest wpływ wojny na Ukrainie na ceny na całym świecie, w szczególności w Europie, w tym w Polsce. Należy przede wszystkim wymienić wysoką inflację, której wszyscy doświadczają, a jej bezpośrednią przyczyną w dużej mierze, być może nawet w połowie, są działania Rosji, które prowadzą do zakłóceń w dostawach towarów z powodu zwiększonego ryzyka ich transportu. Ceny wzrosły dla wszystkich i jest to oczywista strata ekonomiczna dla miliardów ludzi na całym świecie. Ten pośredni wpływ na globalną gospodarkę jest niepoliczalny, ale ma na nią bardzo istotne przełożenie - stwierdził Kukhta.

W związku z ryzykiem wynikającym z działań zbrojnych instytucje i organizacje świata zachodniego starają się zaangażować na rzecz odbudowy Ukrainy, która z ich perspektywy będzie oznaczała zarówno nowe możliwości inwestycyjne, zmniejszenie wyzwań związanych z masową emigracją z kraju, jak również otwarcie dawnych szlaków handlowych, które przebiegają przez Morze Czarne.

Zniszczenia wojenne, które świadczą o brutalności inwazji rosyjskiej, będą niwelowane przez dziesięciolecia. Żadne pojedyncze państwo na świecie bez budowy silnej międzynarodowej koalicji wspierającej Kijów nie będzie w stanie wyciągnąć Ukrainy z zapaści gospodarczej. Ważnym elementem, na który zwracają uwagę ukraińscy eksperci, jest deoligarchizacja systemu politycznego i gospodarczego w państwie i budowa „nowej” Ukrainy na nowych zasadach.

Odbudowa Ukrainy będzie budowaniem nowego państwa. Wsparcie Unii Europejskiej może pomóc w zmianie modelu gospodarczego.

- UE wykazała się dotychczas dość realistycznym zrozumieniem potrzeby odbudowy Ukrainy. Oddzieliła wsparcie finansowe na bieżące wydatki budżetowe, takie jak wypłacanie comiesięcznych pensji dla lekarzy, wojska i nauczycieli oraz długoterminową pomoc na odbudowę i przygotowanie Ukrainy do członkostwa w UE - wskazała Zhanna Bezpiatchuk.

W tym roku Ukraina uzyskała status kraju kandydującego. UE zobowiązała się do przekazania Ukrainie 18 mld euro na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 roku oraz dalszej pomocy przy długoterminowych projektach strategicznych. Dla tych ostatnich Ukraina, unijne i międzynarodowe instytucje finansowe potrzebują odpowiednich, szczegółowych wyliczeń strat i potrzeb.

We wrześniu UE, Bank Światowy i Ukraina wspólnie oszacowały, że państwo potrzebuje 349 miliardów dolarów, które należy przeznaczyć na odbudowę zniszczonej wojną południowej, wschodniej i północnej Ukrainy wraz ze wsparciem dla pozostałej części kraju.

- Myślę, że nie ma znaczenia, jak nazwiemy ten projekt – czy będzie to lansowana przez media nazwa plan Marshalla czy jakaś inna. Nie musi też opierać się na założeniach z okresu po drugiej wojnie światowej, ponieważ od tego czasu wiele rzeczy w gospodarce i energetyce się zmieniło. Jak podkreślają ukraiński prezydent i rząd, powojenna odbudowa Ukrainy powinna pomóc w budowie nowego państwa, a nie w odbudowie starego biznesu. To ogromna szansa dla kraju, który walczy o swój byt z autorytaryzmem i antyzachodnią, antyukraińską ideologią rosyjskiego świata wyposażonego w pociski manewrujące jako dowód swojej słuszności - wskazała Zhanna Bezpiatchuk.

Perspektywy dla ukraińskiej i światowej gospodarki związane z inwazją Rosji na swojego zachodniego sąsiada są nadal niepewne

Pełen bilans strat poniesionych w wojnie na Ukrainie będzie możliwy dopiero po ostatecznym zakończeniu działań zbrojnych. W dużej mierze będzie zależał od tego, nad jakim terytorium Kijów będzie sprawował kontrolę, czy dojdzie do pełnego wyzwolenia ziem ukraińskich z okupacji rosyjskiej czy też do pewnego zamrożenia konfliktu, jak ma to miejsce w przypadku Naddniestrza w Mołdawii.

Biorąc pod uwagę jedynie wymiar gospodarczy, obudowa Ukrainy z wojennych zniszczeń będzie projektem obliczonym na dekady, wymagającym silnego zaangażowania wspólnoty międzynarodowej. Przez dziewięć miesięcy walk o różnym natężeniu Ukraina straciła od 1/3 do prawie całości swojego PKB z 2021 roku obliczanego na 200,1 mld dolarów; dalsze walki wydłużą proces odbudowy.

Na dużą skalę proces odbudowy Ukrainy rozpocznie się dopiero po zakończeniu walk, które mogą przynieść różne rozwiązania tego konfliktu. Pytaniem otwartym będzie również dalsza gotowość pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy. Nawet w przypadku pozytywnego dla Ukrainy zakończenia wojny i znacznego osłabienia Rosji kwestia pomocy dla Ukrainy może wówczas wyjść z centrum europejskiej agendy.