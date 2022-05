W historycznym wystąpieniu w parlamencie Islandii Zełenski dziękuje za wsparcie i prosi o więcej

W wystąpieniu przed islandzkim parlamentem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował w piątek władzom Islandii za wsparcie dla jego kraju i sankcje na Rosję, a także zwrócił się o dalszą pomoc finansową i wezwał do zaprzestania importu rosyjskiej ropy i gazu. Było to pierwsze wystąpienie zagranicznego przywódcy w ponad 1000-letniej historii Althingu.

Odnosząc się do wsparcia udzielonego dotąd Ukrainie przez władze Islandii i apelując o dalsze wysiłki, Zełenski podkreślił, że "nie ma znaczenia, jak duży jest naród: każdy wkład jest ważny".

W wystąpieniu przez łącze wideo przypomniał, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę z kraju przymusowo wysiedlono do Rosji ponad pół miliona Ukraińców. "Odebrano im paszporty, dowody osobiste oraz narzędzia komunikacji. Zostali wysłani do regionów odległych, w obcym kraju, aby zostać zasymilowani" - powiedział. Zaznaczył, że chodzi o "dużą grupę ludzi". "To więcej niż żyje na waszej wspaniałej wyspie, Islandii" - zauważył.

Zełenski podkreślił, że w tej chwili najważniejszym celem jest wygranie wojny z Rosją. "Później, w fazie odbudowy, islandzka wiedza w dziedzinie energii odnawialnej może okazać się ważna" - oznajmił.

Premier Islandii Katrin Jakobsdottir obiecała dalsze poparcie dla sankcji UE przeciwko Rosji, pomoc w prowadzeniu dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych, a także kontynuację pomocy humanitarnej. "Chcemy zaoferować szczególną pomoc kobietom i dziewczętom, które stały się ofiarami przemocy seksualnej" - powiedziała Jakobsdottir.

Szefowa islandzkiego rządu uczestniczyła w czwartek w Warszawie w Międzynarodowej Konferencji Darczyńców na Rzecz Ukrainy.

Wystąpienie Zełenskiego w parlamencie zostało określone przez islandzkie media jako "historyczne". W Althingu, który został utworzony w 930 roku i jest uważany za najstarszy parlament na świecie, nigdy wcześniej nie przemawiał przywódca innego kraju.