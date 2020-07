W Hiszpanii i Portugalii spadek dobowej liczby zgonów na Covid-19

W Hiszpanii i Portugalii w ciągu minionej doby spadła dynamika zgonów na Covid-19. W środę dobowy bilans w Hiszpanii wyniósł ośmiu zmarłych, a w Portugalii trzech.

Jak poinformowało w komunikacie ministerstwo zdrowia Hiszpanii, o ile między poniedziałkiem a wtorkiem liczba nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wyniosła dziewięć, to podczas kolejnej doby potwierdzono osiem zgonów.

Z danych resortu wynika, że od wtorku do środy nastąpił liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 388 nowych przypadków, do 249 659. Najwięcej nowych infekcji zanotowano we wspólnotach autonomicznych Madrytu, Andaluzji i Aragonii.

W dalszym ciągu władze Hiszpanii potwierdzają ponad 50 poważnych ognisk zakażeń koronawirusem. Jednym z ostatnio odkrytych jest przygraniczne miasto Badajoz, w którym w środę po południu premierzy Hiszpanii i Portugalii ogłosili zniesienie obowiązujących od 16 marca kontroli granicznych.

Także w Portugalii w ciągu ostatniej z doby wyhamowała dynamika zgonów na Covid-19. O ile między poniedziałkiem a wtorkiem zanotowano ich osiem, to od wtorku do środy - trzy. W sumie zmarło 1 579 osób zainfekowanych koronawirusem.

W środę, czyli w pierwszym dniu przywróconych restrykcji na terenie 19 gmin aglomeracji lizbońskiej, na region ten przypadało 70 proc. wszystkich zanotowanych w Portugalii przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

Od wtorku w całym kraju służby medyczne potwierdziły 313 nowych infekcji. Łączny bilans zakażonych w Portugalii wynosi 42 454.

