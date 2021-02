W Hiszpanii i Portugalii szczepionka AstraZeneca dla określonych grup wiekowych i zawodowych

W Hiszpanii i Portugalii rozpoczęto w poniedziałek dystrybucję szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca. Służby medyczne obu państw zapowiedziały, że preparat trafi tylko do określonych grup wiekowych i zawodowych.

Jak poinformowała hiszpańska minister zdrowia Carolina Darias, w poniedziałek przed południem do poszczególnych regionów kraju wyruszyły pierwsze konwoje szczepionki AstraZeneca. Przypomniała, że zostały one dostarczone do Hiszpanii w sobotę.

"W pierwszej dostawie otrzymaliśmy łącznie 196,8 tys. dawek szczepionek tego producenta" - sprecyzowała Darias.

Dystrybucja szczepionek AstraZeneca będzie w Hiszpanii ograniczona limitami wiekowymi i zawodowymi. Szczepionki otrzymają osoby w wieku 18-55 lat. Na początku będą to pracownicy służby zdrowia.

Kierownictwo resortu zdrowia szacuje, że łącznie do końca lutego do Hiszpanii trafi ponad 1,8 mln dawek szczepionki AstraZeneca. W tym samym czasie służby odbiorą też 2,2 mln dawek od firm Pfizer i Moderna.

W poniedziałek odbiór pierwszego ładunku szczepionek AstraZeneca potwierdziły również władze Portugalii. Sprecyzowały, że konwoje ze szczepionkami do wieczora trafią do kilku dystryktów kraju.

Także portugalski resort zdrowia przewiduje ograniczenia w szczepieniu preparatem AstraZeneca. Szczepionki, według planów ministerstwa, otrzymają osoby poniżej 65. roku życia, głównie pracownicy służby zdrowia i urzędnicy państwowi.

