W Hiszpanii na Covid-19 zmarło dotąd 27 136 osób, w Portugalii 1479

27 136 osób zmarło dotąd wskutek zakażenia koronawirusem w Hiszpanii - wynika z danych podanych przez rząd w niedzielę po południu. Z kolei władze Portugalii szacują łączną liczbę zgonów z powodu Covid-19 na 1479.

Jak podał resort zdrowia Hiszpanii, w ciągu ostatniej doby wskutek infekcji SARS-CoV-2 zmarła jedna osoba. Z komunikatu ministerstwa wynika, że w ciągu ostatniego tygodnia w Hiszpanii zanotowano łącznie 72 zgony.

Z szacunków hiszpańskich służb medycznych wynika, że w ciągu ostatniej doby liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 241 550. Oznacza to, że w porównaniu do stanu z soboty liczba infekcji zwiększyła się o 240.

Według resortu zdrowia dotychczas w kraju z powodu Covid-19 hospitalizowanych zostało 124 323 pacjentów, z których 11 608 trafiło na oddział intensywnej terapii.

Tymczasem w Portugalii ostatnia doba była pierwszą od początku marca, kiedy zanotowano zaledwie pięć nowych ofiar śmiertelnych. W sumie z powodu koronawirusa zmarło w tym kraju 1479 osób.

Jak poinformowała podczas niedzielnej konferencji prasowej minister zdrowia Marta Temido, wciąż notowana jest wysoka dynamika nowych zachorowań na Covid-19, szczególnie w aglomeracji Lizbony. W ciągu ostatniej doby liczba nowych zakażeń w całym kraju wzrosła o 342 do łącznie 34 311.

"Przygotowujemy strategiczną rezerwę sprzętu medycznego i materiałów ochronnych na ewentualny nawrót epidemii" - powiedziała Temido, ujawniając, że w poniedziałek do Lizbony zostanie przywiezionych z zagranicy około 20 respiratorów. Dodała, że dotychczas władze Portugalii zakupiły 1151 respiratorów, a 717 z nich już dostarczono.

Z Lizbony Marcin Zatyka