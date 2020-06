W Hiszpanii na Covid-19 zmarły kolejne trzy osoby, w Portugalii - sześć

Od środy w Hiszpanii zanotowano trzy nowe zgony z powodu zachorowania na Covid-19. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło również sześciu pacjentów ze zdiagnozowanym koronawirusem w Portugalii.

Z opublikowanego na Twitterze komunikatu służb medycznych Hiszpanii wynika, że podczas ostatniej doby zanotowano trzy nowe ofiary śmiertelne SARS-CoV-2, a łączna liczba zmarłych po zakażeniu koronawirusem wynosi w tym kraju już 28 330.

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że do czwartkowego popołudnia liczba osób zainfekowanych SARS-CoV-2 wzrosła do 247 486. Wobec danych opublikowanych w środę przez ten resort oznacza to wzrost o 400 nowych przypadków i świadczy o wyższej dynamice zakażeń w porównaniu z poprzednimi dniami.

Resort zdrowia sprecyzował, że najwięcej nowych zakażeń koronawirusem zanotowano w Madrycie, Aragonii oraz w Andaluzji.

W czwartek rano władze madryckiego szpitala Gregorio Maranon opublikowały badanie, z którego wynika, że 70 proc. pensjonariuszy domów seniora w aglomeracji stolicy ma już przeciwciała koronawirusa. W przypadku pracującego w madryckich szpitalach personelu medycznego odsetek ten sięga 30 proc.

Także w Portugalii w ostatnich 24 godzinach utrzymała się wysoka dynamika zachorowań na Covid-19. Od środy potwierdzono obecność koronawirusa u 311 nowych pacjentów. Oznacza to wzrost liczby infekcji w tym kraju do 40 415.

W dalszym ciągu regionem o największej liczbie nowych zakażeń jest Lizbona i Dolina Tagu, gdzie podczas ostatnich 24 godzin zachorowało 240 osób.

Służby medyczne Portugalii odnotowały też wzrost liczby nowych zgonów. O ile w środę ich liczba wyniosła trzy, to w ciągu ostatniej doby zanotowano kolejnych sześć ofiar śmiertelnych. Do czwartkowego popołudnia w Portugalii wskutek infekcji SARS-CoV-2 zmarło łącznie 1549 osób.

Z Lizbony Marcin Zatyka