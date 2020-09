W Hiszpanii podczas ostatniej doby 8964 infekcje koronawirusem, w Portugalii – 388

Podczas ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano 8964 zakażenia koronawirusem - podał we wtorek resort zdrowia tego kraju. W tym samym czasie służby medyczne Portugalii potwierdziły 388 infekcji SARS-CoV-2.

Jak wynika z komunikatu resortu zdrowia Hiszpanii, pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem liczba zakażeń w całym kraju wzrosła o 8964, do 534 513.

Ministerstwo zdrowia sprecyzowało, że podczas ostatnich 24 godzin liczba zgonów wskutek infekcji koronawirusem zwiększyła się o 78. W sumie w Hiszpanii na Covid-19 zmarły już 29 594 osoby.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Madrycie Maria Jesus Montero, rzeczniczka rządu Pedra Sancheza, potwierdziła wcześniejszą zapowiedź premiera, który zadeklarował, iż do grudnia rozpoczną się w Hiszpanii masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Montero sprecyzowała, że w pierwszej kolejności obejmą one "osoby najsłabsze", a także personel szpitalny.

Tymczasem w Portugalii podczas ostatnich 24 godzin miejscowy resort zdrowia potwierdził trzy zgony pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W sumie zanotowano tam już 1846 ofiar śmiertelnych Covid-19.

We wtorkowym komunikacie portugalskie służby medyczne przekazały, że od poniedziałku liczba infekcji koronawirusem wzrosła o 388, do 60 895. Sprecyzowały, że blisko 16 tys. zakażeń to wciąż aktywne przypadki.

Według ministerstwa zdrowia Portugalii zdecydowana większość zgonów i zachorowań na Covid-19 dotyczy aglomeracji Lizbony oraz północnych dystryktów kraju.

Z Lizbony Marcin Zatyka