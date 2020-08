W Hiszpanii ponad 4 tys. nowych infekcji SARS-CoV-2, w Portugalii – 213

Podczas ostatniej doby w Hiszpanii potwierdzono ponad 4 tys. nowych zakażeń koronawirusem. W tym samym czasie w Portugalii służby medyczne zanotowały 213 nowych infekcji SARS-CoV-2.

Jak sprecyzował hiszpański resort zdrowia, pomiędzy środą a czwartkiem liczba przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła o 4088 do łącznej liczby 309 855. Oznacza to, że dynamika infekcji wróciła do poziomu notowanego w kwietniu, kiedy przez Hiszpanię przechodziła pierwsza fala epidemii Covid-19.

Podczas ostatniej doby najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem zanotowano na terenie wspólnot autonomicznych Madrytu, Kraju Basków, Aragonii, a także w Katalonii.

W ciągu ostatniej doby ministerstwo zdrowia Hiszpanii zanotowało jeden zgon na Covid-19, a łączna liczba ofiar śmiertelnych szacowana jest obecnie na 28,5 tys.

W czwartek sąd we wspólnocie Kastylii i Leonu na północy kraju zgodził się na objęcie przez regionalny rząd kordonem sanitarnym miasta Aranda de Duero. Decyzja ma związek z rosnącymi tam szybko przypadkami zachorowań na Covid-19.

Z kolei w Portugalii podczas ostatniej doby zanotowano 213 nowych przypadków koronawirusa. W sumie zachorowało tam już 52 061 osób.

W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu infekcji SARS-CoV-2 zmarły w Portugalii trzy kolejne osoby. Łącznie do czwartkowego popołudnia potwierdzono w tym kraju już 1743 zgony wśród osób zakażonych koronawirusem.

Z czwartkowego komunikatu portugalskiego ministerstwa zdrowia wynika, że lipiec był miesiącem o największej liczbie wykonanych testów na obecność koronawirusa od czasu nastania epidemii w marcu. Służby medyczne średnio każdego dnia wykonały 13,9 tys. takich badań.

Z Lizbony Marcin Zatyka