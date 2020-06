W Hiszpanii rząd krytykowany za “ukrywanie” zgonów, w Portugalii 12 nowych ofiar

Rząd Hiszpanii ogłosił we wtorek, że od dwóch dni w kraju nie było żadnego zgonu z powodu Covid-19. Deklaracja ta spotkała się z niedowierzaniem komentatorów i polityków, zarzucających władzom kraju “ukrywanie” zmarłych. W Portugalii zanotowano 12 nowych ofiar śmiertelnych.

We wtorek rząd Pedra Sancheza, podobnie jak w poniedziałek, ogłosił, że w ciągu doby hiszpańskie służby sanitarne nie odnotowały żadnego zgonu wśród pacjentów zainfekowanych koronawirusem. Oznacza to, że liczba zmarłych utrzymuje się na poziomie 27 127. Liczba zakażonych wzrosła tymczasem w ciągu ostatniej doby z 239 638 do 239 932, czyli o 294 przypadki.

Krytyczne wobec statystyk centrolewicowego rządu Hiszpanii są media oraz regionalni politycy. Odpowiedzialna za służby medyczne wspólnoty Kastylii i Leonu Veronica Casado wyraziła zdziwienie.

"Nie można zrozumieć podawanych przez rząd liczb. Przecież tylko w naszym regionie w ciągu ostatniej doby zmarło na Covid-19 dwóch pacjentów" - stwierdziła Casado.

Dziennik "El Mundo" przypomina, że już drugi dzień z rzędu gabinet Sancheza w dobowym reporcie dotyczącym rozwoju epidemii informuje o braku nowych ofiar śmiertelnych Covid-19, tymczasem liczne przypadki zgonów podawane są przez poszczególne wspólnoty autonomiczne kraju.

Gazeta odnotowała, że tylko w ciągu ostatniej doby służby wspólnoty autonomicznej Madrytu potwierdziły 12 nowych zgonów pacjentów zainfekowanych koronawirusem. W poniedziałek, kiedy rząd Sancheza również twierdził, że nie ma nowych ofiar Covid-19, na chorobę tę w aglomeracji stolicy zmarło innych 11 osób.

"El Mundo" cytuje też badanie Hiszpańskiego Stowarzyszenia Pracowników Zakładów Usług Pogrzebowych (Aesprof), z którego wynika, że do poniedziałku wskutek zakażenia koronawirusem zmarło na Covid-19 w całym kraju 43 985 osób, a nie jak utrzymuje rząd Sancheza 27 127.

Z kolei w Portugalii liczba dobowych zgonów i zachorowań utrzymuje się na podobnym poziomie od połowy maja. W ciągu ostatniej doby z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 12 kolejnych pacjentów, a łączna liczba ofiar śmiertelnych sięga już 1 436.

Służby medyczne Portugalii podają, że od poniedziałku liczba nowych infekcji SARS-CoV-2 zwiększyła się w kraju o 195 przypadków do poziomu 32 895.

Z Lizbony Marcin Zatyka