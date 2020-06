W Hiszpanii rząd odnotował jeden zgon, w Portugalii 11 nowych ofiar epidemii

Rząd Hiszpanii podał, że od wtorku na terenie kraju zmarł tylko jeden pacjent zakażony koronawirusem. Z kolei w Portugalii krajowe władze zanotowały 11 nowych ofiar śmiertelnych epidemii.

Jak poinformowało w środę ministerstwo zdrowia Hiszpanii, w ciągu ostatniej doby liczba zmarłych zwiększyła się do 27 128, czyli o jeden nowy przypadek. Z kolei liczba zainfekowanych wzrosła do 240 326, czyli o 394.

W dalszym ciągu rząd Pedra Sancheza nie uwzględnia w swoich dobowych raportach zgonów ogłaszanych przez władze medyczne poszczególnych regionów Hiszpanii.

W środę po południu służby zdrowia wspólnoty autonomicznej Kastylii i Leonu podały, że od wtorku potwierdzono tam kolejne cztery ofiary śmiertelne Covid-19. Kilka godzin wcześniej także władze sanitarno-epidemiologiczne Kraju Basków poinformowały o 10 nowych ofiarach śmiertelnych koronawirusa.

Z kolei w Portugalii w ciągu ostatniej doby zmarło 11 pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. W sumie zanotowano już w tym kraju 1 447 ofiar śmiertelnych Covid-19.

Niepokojący zdaniem służb medycznych Portugalii jest tymczasem wzrost dynamiki zakażeń. Pomiędzy wtorkiem a środą zanotowano 366 nowych przypadków zakażenia, czyli najwięcej w ciągu jednej doby od 8 maja. Ponad 95 proc. nowych infekcji zanotowano w aglomeracji lizbońskiej.

W środę do Portugalii, gdzie zanotowano już łącznie 33 261 przypadków infekcji, dotarło 108 respiratorów, jakie rząd Antonia Costy zamówił u producentów z Chin. Choć zostały one zakupione przed kilkoma tygodniami, ich transport do Portugalii utrudniała chińska administracja.

Podsekretarz zdrowia w ministerstwie zdrowia Antonio Sales zapowiedział na konferencji prasowej, że ponad 300 innych respiratorów z Chin przyleci do stolicy Portugalii do piątku.

Z Lizbony Marcin Zatyka